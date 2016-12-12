پیام انقلاب اسلامی امروز در اقصی نقاط عالم فراگیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز دوشنبه در جشن میلاد پیامبر (ص) در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ملت ایران در سال ۵۷ کاخ ظلم و ستم قدرت های شرق و غرب را به لرزه درآمد و بسیاری از ملت های مظلوم و ستمدیده جهان به تبعیت از حرکت استقلال طلبانه و الهی ایرانیان به مقابله با قدرت های استعمارگر برخواستند.

وی ادامه داد: دنیای استکبار در برهه های زمانی گوناگون تلاش دارد این حرکت را با چالش روبرو کند و با تاسیس گروه های تروریستی و تکفیری امروز به جنگ اسلام حقیقی و بویژه مکتب نورانی تشیع آمده است ولی از این حقیقت غافل است که ملت بزرگ ، هوشیار و همیشه در صحنه ایران زیر پرچم ولایت و با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مقتدرانه در مقابل این تهدیدها ایستادگی خواهند کرد و تا اهتزار حکومت مهدی موعود ( عج) از آرمان های خود دست نخواهند کشید.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: امروز بر عموم ملت ایران و بویژه جوانان دانشجو واجب است برای اقتدار نظام در عرصه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی تلاش کنند تا بیش از پیش از وابستگی به اجانب رهایی یابیم.

لطفی اشاره به برخی سخنان مبنی بر اینکه در سایه مذاکره سایه جنگ علیه ملت ایران برداشته شده گفت: ابهت آمریکایی ها در عرصه بین الملل شکسته شده و مقامات این کشور می دانند در صورت هرگونه حرکت نابخردانه آنان برای حمله با ایران با سیلی محکم فرزندان این سرزمین روبرو خواهند شد.

وی اضافه کرد: آمریکایی ها اگر می توانستند در سایه حمله نظامی ضربه ای به این نظام و انقلاب وارد کنند در طول ۳۷ سال گذشته آنرا اجرایی می کردند ولی با سایر ابزارها همچون تحریم اقتصادی ، هجمه فرهنگی و انزوای سیاسی تلاش می کنند این نظام را از دست یافتن به اهداف خود باز دارند که با مدد الهی و همراهی مردم و مسئولان ترفند آنها اثرگذار نخواهد شد.