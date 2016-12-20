فرانسه تدابیر امنیتی را در بازارهای «کریسمس» افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، وزارت کشور فرانسه به دنبال ورود ناگهانی و عامدانه یک دستگاه کامیون به داخل بازار کریسمس شهر برلین پایتخت آلمان، که به مرگ ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر دیگر منجر شد، تدابیر امنیتی را در تمامی بازارهایی که به مناسبت کریسمس دایر شده است، افزایش داد.

این وزارتخانه با صدور بیانه ای اعلام کرد: همکاری فرانسه- آلمان بی هیچ وقفه ای و با هدف پیروزی دموکراسی در جنگ با آنهایی که خواهان ضربه زدن به ارزش ها و آزادی هایمان هستند، تداوم می یابد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: همه نیروهای امنیتی حداکثر سطح هوشیاری را حفظ می کنند. در همین راستا، امنیت در همه بازارهای کریسمس به سرعت افزایش می یابد.

در رابطه با حادثه شب گذشته، سخنگوی پلیس شهر برلین به خبرنگاران گفت که یک فرد مظنون که احتمالاً راننده این کامیون بوده، دستگیر شد و هم اکنون در پاسگاه پلیس بسر می برد. در حال حاضر تحقیقات پیرامون این حادثه ادامه دارد.

این رویداد یادآور حمله تروریستی ماه ژوئیه در «نیس» فرانسه بود که طی آن، یک فرد تونسی تبار به نام «محمد بوهلل» با راندن یک کامیون ۱۹ تنی به سوی جمعیتی که در حال تماشای مراسم آتش بازی به مناسبت «روز باستیل» بودند، باعث مرگ ۸۶ نفر شد.