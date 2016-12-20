جدیدترین شماره فصلنامه «میراث جاویدان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره جدید فصلنامه وقف میراث جاویدان که به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان و در۲۱۱ صفحه، همراه با نسخه نرم افزاری و گویش کامل منتشر شده است مطالب متنوعی دیده می شود.

در این فصلنامه همچنین جدیدترین استفتائات وقف از مقام معظم رهبری در باب موقوفات چاپ و منتشر شده است.

همچنین بررسی جایگاه فرهنگ وقف در رشد بیمارستان سازی در تمدن اسلامی، گاه شماری در باورهای آیینی و مذهبی ایرانیان(با تکیه بر وقفنامه های مازندران) و... از جمله مطالبی است که در این فصل نامه دیده می شود.

در فصل موقوفات نیز، چند موقوفه شامل مجموعه تاریخی بسطام در دوره ایلخانیان، حمام های وقفی در ایران، موقوفه میرزا قهرمان امین لشکر ناصرالدین شاه قاجار در خوانسار و پی سوز مسی وقفی تکیه مرزه بال شهرستان بابل و وقفنامه آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همچنین در باب وقفنامه ها نیز گاه شماری در باورهای آیینی و مذهبی ایرانیان(با تکیه بر وقفنامه های مازندران)، بازخوانی یک وقفنامه در خنج فارس و وقفنامه روستای دهجلال متعلق به محمد هاشم شریف العلماء زنجانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین معرفی کتاب مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی حضرت محمد هلال بن علی(ع) از جمله مطالبی است که در فصلنامه میراث جاویدان دیده می شود.

در پایان این فصلنامه همچنین، چکیده مقالات به دو زبان عربی و انگلیسی به قلم علی زاهد پور و فرزانه عالی نژادیان ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.