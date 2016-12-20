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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

توسعه اندیشه‌های امام هشتم(ع) سبب تحول درهمه عرصه ها می‌شود

توسعه اندیشه‌های امام هشتم(ع) سبب تحول درهمه عرصه ها می‌شود

بجنورد- قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: توسعه اندیشه های امام هشتم(ع) باعث تحول و توسعه در تمامی عرصه ها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی و معرفی سرپرست این نمایندگی که در محل سالن همایش های بانک صادرات استان و با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: به زودی نمایندگی آستان قدس رضوی در تمامی استانهای کشور راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه با راه اندازی دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استانها، بستر رشد و توسعه در تمامی زمینه ها فراهم خواهد شد، افزود: توسعه اندیشه های هشتمین امام شیعیان جهان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از اهداف ایجاد دفاتر نمایندگی است.

بختیاری با اشاره به اینکه خراسان شمالی به عنوان باب الرضا(ع) و گنجینه معرفت ها از استعداد و ظرفیت بسیار خوبی در همه زمینه ها برخوردار است، تصریح کرد: با راه اندازی این نمایندگی، امیدواریم بسترهای رشد و توسعه این استان نوپا با الطاف حضرت رضا(ع) فراهم شود.

وی تصریح کرد: خدمت رسانی به مردم به ویژه نیازمندان و محرومان یکی از اهداف مهم آستان قدس رضوی است و در این راستا تلاش خواهیم کرد که از تمام ظرفیت های مردمی و مسئولان استفاده شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از اندیشه های ناب رضوی عنوان کرد و گفت: استان خراسان شمالی با دارا بودن سه هزار شهید در دوران دفاع مقدس از جمله استان هایی است که از ویژگی های فرهنگی، دینی و معنوی به ویژه در حوزه دفاع مقدس و ترویج این فرهنگ برخوردار و پیشتاز بوده است.

 بختیاری تصریح کرد: آستان قدس رضوی از طرح های عمرانی این استان حمایت می کند.

وی راه اندازی راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد را یکی از طرح های مورد حمایت آستان قدس عنوان کرد و گفت: راه اندازی مجتمع های بین راهی و... نیز از دیگر فعالیت های عمرانی است که مورد توجه و حمایت آستان قدس رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در این استان، محمد اکبرزاده به عنوان سرپرست این نمایندگی معرفی شد.

کد مطلب 3855004

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