به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی و معرفی سرپرست این نمایندگی که در محل سالن همایش های بانک صادرات استان و با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: به زودی نمایندگی آستان قدس رضوی در تمامی استانهای کشور راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه با راه اندازی دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استانها، بستر رشد و توسعه در تمامی زمینه ها فراهم خواهد شد، افزود: توسعه اندیشه های هشتمین امام شیعیان جهان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از اهداف ایجاد دفاتر نمایندگی است.

بختیاری با اشاره به اینکه خراسان شمالی به عنوان باب الرضا(ع) و گنجینه معرفت ها از استعداد و ظرفیت بسیار خوبی در همه زمینه ها برخوردار است، تصریح کرد: با راه اندازی این نمایندگی، امیدواریم بسترهای رشد و توسعه این استان نوپا با الطاف حضرت رضا(ع) فراهم شود.

وی تصریح کرد: خدمت رسانی به مردم به ویژه نیازمندان و محرومان یکی از اهداف مهم آستان قدس رضوی است و در این راستا تلاش خواهیم کرد که از تمام ظرفیت های مردمی و مسئولان استفاده شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از اندیشه های ناب رضوی عنوان کرد و گفت: استان خراسان شمالی با دارا بودن سه هزار شهید در دوران دفاع مقدس از جمله استان هایی است که از ویژگی های فرهنگی، دینی و معنوی به ویژه در حوزه دفاع مقدس و ترویج این فرهنگ برخوردار و پیشتاز بوده است.

بختیاری تصریح کرد: آستان قدس رضوی از طرح های عمرانی این استان حمایت می کند.

وی راه اندازی راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد را یکی از طرح های مورد حمایت آستان قدس عنوان کرد و گفت: راه اندازی مجتمع های بین راهی و... نیز از دیگر فعالیت های عمرانی است که مورد توجه و حمایت آستان قدس رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در این استان، محمد اکبرزاده به عنوان سرپرست این نمایندگی معرفی شد.