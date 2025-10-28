آیین آغاز اجرای نذر قربانی برای محرومین در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آئین آغاز اجرای نیت نذر قربانی برای محرومین استان خراسان شمالی، دوشنبه شب با حضور جمعی از مسئولان، خیران و نذر کنندگان رضوی در شهر بجنورد برگزار شد.

این برنامه به همت آستان قدس رضوی و با مشارکت خیران رضوی با هدف ترویج فرهنگ نذر، احسان و کمک به نیازمندان در مناطق محروم استان برگزار شد.

در این آئین معنوی، علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی و جمعی از مدیران، خادمان و فعالان اجتماعی حضور داشتند.

مسئولان حاضر در این مراسم ضمن تقدیر از مشارکت مردمی در طرح‌های نذر رضوی، بر تداوم این حرکت خداپسندانه و مردمی تأکید کردند.

این طرح با محوریت قربانی و توزیع گوشت نذری در میان خانواده‌های محروم، گامی مؤثر در جهت تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج سنت‌های دینی و انسانی به شمار می‌رود.