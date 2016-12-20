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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

آرش برهانی در آستانه جدایی از تیم فوتبال پیکان

آرش برهانی در آستانه جدایی از تیم فوتبال پیکان

مهاجم فصل پیش استقلال که راهی پیکان شده بود به خاطر نیمکت نشینی های متوالی در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی که بعد ۹ سال حضور در استقلال در ابتدای فصل از جمع آبی پوشان جدا شد تا فوتبالش را در پیکان پیگیری کند، نیم فصل موفقی را در این تیم تجربه نکرد و به احتمال فراوان از جمع شاگردان مجید جلالی جدا خواهد شد.

سرمربی پیکان مدتی به دلیل اضافه وزن و نا آماده بودن بدن برهانی از او استفاده نمی‌کرد و بعد از آن به این دلیل که برهانی هنوز فکر و تمرکز خود را از استقلال جدا نکرده و در گذشته‌اش بیشتر سیر می‌کند تا شرایط حالش، از بازی گرفتن از این بازیکن صرف نظر می‌کرد.

آرش برهانی نیز که از نیمکت نشینی ها در تیم پیکان راضی نیست احتمالا در فصل نقل و انتقالات نیم فصل از جمع سفیدپوشان تهرانی جدا خواهد شد. 

کد مطلب 3855086

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