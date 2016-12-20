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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

دومین نشست «مولفه های عرفان اجتماعی» برگزار می شود

دومین نشست «مولفه های عرفان اجتماعی» برگزار می شود

دومین نشست «مولفه های عرفان اجتماعی» در مجمع عالی حکمت اسلامی اول دی ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و بیست و هفتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع  «مولفه  های عرفان اجتماعی(جلسه دوم)» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر عضو هیأت علمی گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور اعضاء گروه برگزار می شود.

این نشست چهارشنبه اول دی ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این مراسم می توانند به مجمع عالی حکمت اسلامی به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی (باجک)، کوچه ۱۰ فرعی اول، سمت چپ پلاک ۵ مراجعه کنند.

کد مطلب 3855203
سارا فرجی

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