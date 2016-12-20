۵۰‌ هزار تعاونی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی عصر امروز در نشست مشترک اعضای اتاق تعاون، اتحادیهها و تعاونگران با رییس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تعداد تعاونیهای ثبت شده ۱۶۰ هزار تعاونی است اما به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد زیادی از این تعاونیها تعطیل شدند و در حال حاضر ۱۱۰ هزار تعاونی در سطح کشور فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰میلیونی کشور عضو ۱۱۰ هزار تعاونی فعال کشور هستند ادامه داد: تعاونیها در ۱۲۰ رشته شغلی فعالیت میکنند که عمده آنها در گروههای تولیدی، خدماتی، مسکن، حمل و نقل و دانشبنیان فعالیت میکنند که ۲ میلیون شغل ایجاد کردند.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر سهم حدود ۷ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفت: بر اساس قانون قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی در برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد اما متاسفانه در حال حاضر فاصله زیادی بین سهم فعلی و هدفگذاری قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: البته بخش عمده این ناکامی عدم اجرای قوانین، احکام برنامههای چهارم و پنجم توسعه و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاون به عنوان اقتصاد مردممحور نقش مهمی در اشتغالزایی دارد گفت: آمار دولتی نشان میدهد برای ایجاد یک شغل چند میلیارد اعتبار مورد نیاز است در حالیکه این میزان اعتبار در بخش تعاون کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با هدف رفع مشکلات تعاونیها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد و روسای اتحادیههای تعاونی خواستار معافیت تعاونی ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
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