۵۶ درصد منابع طرح تحول سلامت برای حفاظت مالی از مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار با رئیس رسانه ملی ضمن ارائه گزارشی از اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، از حمایت های رسانه ملی از این طرح قدردانی کرد و افزود: انصافا صدا و سیما تنها رسانه ای بوده که بیشترین حمایت را در طرح تحول سلامت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کرده است .

وی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در طرح تحول سلامت جامعه تصریح کرد: اهداف کلی این طرح بر کاهش پرداخت حق بیمه از جیب مردم و ارتقاء عدالت در بستر سلامت جامعه استوار بوده است.

هاشمی یادآور شد: در سه سال اخیر، توسعه زیرساخت های سلامت مورد توجه بوده است که می توان به بازسازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، نوسازی تخت های بیمارستانی و افزایش حدود ۱۳ هزار تخت بیمارستانی در کشور اشاره کرد.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه برخی افراد، طرح تحول سلامت را صرفا به نفع پزشکان دانسته اند، گفت: چنین مطلبی صحیح نیست چرا که ۵۶ درصد از منابع طرح تحول سلامت برای حفاظت مالی از مردم، ۲۴ درصد آن برای بازسازی زیرساخت ها و حدود ۲۰ درصد آن هم پرداختی پزشکان، کادر درمانی و پرستاران بوده است.

هاشمی تصریح کرد: طرح تحول سلامت مربوط به نظام است و لذا معتقدیم باید آن را درست اجرا کنیم تا مردم امیدوار شوند.

وزیر بهداشت گفت: در موضوع سلامت باید به اصلاح رفتار های مردم در این حوزه توجه نشان دهیم، بنابراین، رسانه با فرهنگ سازی می تواند عامل مهمی در اصلاح رفتارهای جامعه باشد.

هاشمی فرهنگ سازی را موثر ترین راه برای پیشگیری از بیماری ها در جامعه دانست و افزود: نقش رسانه ملی در این فرهنگ سازی بسیار اهمیت دارد و به عبارت دیگر تولیدات فرهنگی و رسانه ای است که زحمات همه دستگاه ها را در عرصه سلامت به ثمر می نشاند و جامعه را با فرهنگ سلامت آشنا می کند.

وی با اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای همکاری با صدا و سیما در جهت افزایش فرهنگ سلامت مردم، گفت: علاوه بر این، هرگونه نقد منصفانه را می پذیریم و برای رفع نواقص و عیب های احتمالی در حوزه سلامت تلاش می کنیم.