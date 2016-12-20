به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیاکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای حوزههای علمیه استان تهران، ارتحال آیتالله حاج شیخ محمد واعظزاده خراسانی را به محضر رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی تسلیت گفت.
متن کامل این پیام آیت الله رشاد بدین شرح است:
زعیم حکیم امت و رهبر معظّم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله العظمی خامنهای (دام ظله الوارف)
ضایعه ارتحال محقق وارسته و برجسته علوم قرآن و حدیث، حضرت آیتالله حاج شیخ محمد واعظزاده خراسانی (تاب ثراه)، موجب تالّم و تأثر عمیق گردید.
آن عالم جلیلالقدر عمر بلند خویش را با پشتکار مثالزدنی به مطالعه و تالیف در کتاب الهی و سنت و سیره نبوی و ولوی و تربیت دانشجویان و جوانان این مرز و بوم مصروف داشت و آثار علمی ارزشمندی از جمله موسوعه بزرگ و گرانسنگ المعجم را ازخود به یادگار نهاد. الحق فقدان آن دانشمند دردمند ثلمه جبرانناپذیر بر پیکره اسلام، مکتب اهل بیت سلاماللهعلیهم و حوزههای علمیه محسوب میگردد.
اینجانب این ضایعه مولمه را، از سوی خود و اعضای شورا، مدیران و مدرسان حوزههای علمیهی استان تهران، به محضر مبارک حضرت بقیةاللهارواحنا له الفداء و حضرت مستطابعالی ابقاکم الله، دیگر مراجع عظامدامت برکاتهم، مردم شریف مشهد و فرزندان برومند آن فقید سعید، خاصه صدیق ارجمند جناب دکتر صادق واعظزاده، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای آن راحل رستگار رفعت رتبت، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسالت میدارم.
علیاکبر رشاد
رییس شورای حوزههای علمیه استان تهران
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