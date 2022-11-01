ساده‌ زیستی و صراحت لهجه از اوصاف برجسته‌ آیت الله اختری بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر صادقی رشاد در پیامی درگذشت آیت الله اختری را تسلیت گفت. رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران در این پیام تاکید کرده است که: این روحانی وارسته که همه‌ی عمر خویش مصروف تحصیل و تدریس، مبارزه با ستم، تحقیق و تربیت نفوس و تعلیم طلاب و دانشجویان کرد، از زندان دیدگان دوران ستمشاهی بود که بکرات دستگیر و توسط دژخیمان رژیم سرسپرده‌ی شاهنشاهی شکنجه شد.

متن پیام آیت الله رشاد به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

إنّا لِلّه و إنّا إلیه راجعون

خبر درگذشت عالم مجاهد زاهد، عضو مجلس خبرگان رهبری، مدرس دروس خارج حوزه‌ی علمیه‌ی تهران، آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اختری (قدّس سرّه)، مایه تالّم شد. این روحانی وارسته که همه‌ی عمر خویش مصروف تحصیل و تدریس، مبارزه با ستم، تحقیق و تربیت نفوس و تعلیم طلاب و دانشجویان کرد، از زندان دیدگان دوران ستمشاهی بود که بکرات دستگیر و توسط دژخیمان رژیم سرسپرده‌ی شاهنشاهی شکنجه‌های سختی را کرده بود.

سیرت سالم، صفای باطن، ساده‌زیستی، صراحت لهجه، پایداری بر مواضع انقلابی، تواضع، مردمداری، همگی از اوصاف بارز و اخلاق برجسته آن شخصیت متین، خلیق و متعهد بود.

علاوه بر تربیت شاگردان بسیار در حوزه و دانشگاه، از آن مرحوم آثار مکتوب ارزشمندی یادگار مانده است.

این‌جانب این ضایعه‌ی مولمه را، به محضر مبارک حضرت بقیّت الله (ارواحنا له الفداء)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظلّه) و ارکان حوزه‌ی علمیه عریق عاصمه، بیت مکرم، خاصه اخوی بزرگوارش، دوست دیرینم حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، و شاگردان و ارادتمندان آن راحل رستگار، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می‌کنم. حشره الله مع اولیائه و اسکنه فسیح جنانه.

علی‌اکبر رشاد