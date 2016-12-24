تل آویو سفرای خود را از نیوزیلند و سنگال فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، در واکنش به تصویب قطعنامه ای برای پایان دادن به شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی فلسطینیان، از جمله قدس شرقی، تل آویو سفیران خود در کشورهای نیوزیلند و سنگال را فراخواند.

نیوزیلند و سنگال، در کنار مالزی و ونزوئلا چهار کشوری بودند که پس از عقب‌نشینی مصر از رای‌گیری درباره قطعنامه ضد شهرک‌سازی بار دیگر آن را به جریان انداختند.

سخنگوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد به سفیران این رژیم در نیوزیلند و سنگال دستور داده شدخ تا برای رایزنی به سرزمین های اشغالی بازگردند.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی نیز از در بیانیه ای اعلام کرد این رژیم سفیران نیوزیلند و سنگال در اراضی اشغالی را برای ادای توصیحات فراخوانده است. در این بیانیه‌، همچنین، اعلام شده که وزارت خارجه اسرائیل مکلف شده است برنامه‌های کمک‌رسانی به سنگال را قطع کند.

شورای امنیت سازمان ملل جمعه شب قطعنامه‌ توقف فوری شهرک سازی رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را تصویب کرد.