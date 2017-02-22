ترنبول: قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل یک جانبه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا امروز چهارشنبه در دیدار با «بنیامین نتانیاهو» همتای صهیونیست خود، ضمن انتقاد از موضع گیری اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین، مدعی شد: دولت کانبرا از قطعنامه های یک جانبه حمایت نمی کند!

وی در عین حال از راه حل دو دولت برای حصول سازش میان رژیم صهیونیستی و فلسطین دفاع کرد.

گفتنی است این اولین سفر یکی از نخست وزیران رژیم صهیونیستی به استرالیا محسوب می شود.

ترنبول در ادامه خوش خدمتی به میهمان صهیونیست خود در سرمقاله ای که در روزنامه «دی استرالین» منتشر کرد، نوشت: دولت من نه تنها از قطعنامه یک جانبه شورای امنیت حمایت نمی کند، بلکه نسبت به کمپین های تحریم اسرائیل که با هدف مشروعیت زدایی از تل آویو طراحی شده، انتقاد دارد.

قطعنامه شورای امنیت در اواخر عمر دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا، با ۱۴ رای موافق و یک رای ممتنع (آمریکا) در مخالفت با شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی تصویب شد.

لازم به ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا می گوید اگرچه به راه حل دو دولت متعهد است، از راه حل های دیگر نیز برای پایان دادن به مناقشه فلسطین استقبال می کند- رویکردی که متفاوت از رویکرد دولت های قبلی واشنگتن است.