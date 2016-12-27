«ترامپ» عملکرد سازمان ملل را تاسف بار توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا که تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ سکان هدایت کاخ سفید را به عهده می گیرد، به فاصله چند روز پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین، عملکرد سازمان ملل را غم انگیز توصیف کرد.

وی در پیامی توئیتری مدعی شد: سازمان ملل از ظرفیت بالایی برخوردار است حال آنکه در حال حاضر به مجموعه ای برای دور هم جمع شدن، گپ زدن و خوش گذرانی تبدیل شده و این غم انگیز است.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل جمعه شب گذشته در اقدامی بی سابقه به قطعنامه پیشنهادی مصر در محکومیت شهرک سازی های رژیم صهیونیستی رأی مثبت داد.

۱۴ عضو شورای امنیت به این پیش نویس رأی مثبت دادند و آمریکا به آن رأی ممتنع داد حال آنکه ترامپ وتوی قطعنامه را خواستار شده بود. این برای اولین بار در ۳۶ سال گذشته است که آمریکا قطعنامه ای درباره شهرک سازی رژیم صهیونیستی را وتو نمی کند.