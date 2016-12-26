به گزارش خبرنگار مهر، دو رمان و یک مجموعه داستان ایرانی به تازگی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده اند.
یکی از این کتابها، رمان «شاهزادههای پابرهنه فنلاندی» است که به قلم میثم بوجاور نوشته شده است. این رمان که اولین اثر چاپ شده از نویسنده جوانش است، فضایی کاملا غیرایرانی دارد.
نویسنده در پیشگفتار این رمان آورده است: هیچگاه زودتر از موعد، پایان یک کتاب را نخوانید، این کار دقیقا مثل این میماند که وقتی شما در حال یک تجربه وصف ناپذیر از زندگیتان هستید زمان دقیق مرگتان را به شما بگویند! شاید نوشتن کار سختی باشد اما خواندن یک داستان مخصوصا زمانی که نتوانی با داستان ارتباط برقرار کنی قطعاً یک فاجعه است.
این رمان با ۲۶۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۴۰ هزار ریال منتشر شده است.
رمان ایرانی دیگری که این ناشر به تازگی چاپ کرده، «فردا بدون شب» نوشته ریتا اصغرپور است که این اثر هم، اولین کتاب چاپی نویسندهاش است و داستانش با دو روایت و لحن متفاوت در تقابل دنیای خیال و واقعیت روایت میشود.
در بخشی از این رمان می خوانیم:
همیشه ماندیم کنار هم. زیر بمبارانها... پشت پنجرهها... غرشهایی که هرگز به آخر نمیرسیدند. فرهاد میگفت کافی ست چشمهایت را ببندی. با تحکم میگفت. میگفت: «تا ده بشمار، آهسته بشمار، هر چیز آخری دارد... خب! حالا همهچیز به آخر رسیدهاست. چشمهایت را باز کن.» هیچوقت حقیقت را به او نگفتم. نگفتم که تا ده نمیشمردم. نگفتم که فقط وانمود میکردم که چشمهایم را بستهام. همهچیز را میشنیدم، همه چیز را میدیدم، هواپیماها و موشکها درست از بالای سرمان میگذشتند و من حتی اگر فرهاد هم میگفت حاضر نبودم از جایم تکان بخورم. چیزهایی هست که با تکان خوردن نمیشود از شرشان خلاص شد. چیزهایی هست که با تکان خوردن به آخرشان نمیرسیم. چیزهایی هست که با تکان خوردن پشت سر جا نمیگذاریم.
این کتاب هم با ۱۶۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.
سومین کتاب تازه چاپ نشر داستان هم، مجموعه داستانی با نام «هبوط و چند داستان دیگر» نوشته ابراهیم ایزدی است. این کتاب ۵ داستان کوتاه از این نویسنده جوان گیلانی را شامل می شود که اسامی شان به ترتیب عبارت است از: استاد فلسفه، روند، هبوط خال کوبی، گرسنگی، گربه سیاه، بلوغ.
این کتاب هم با ۱۲۵ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.
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