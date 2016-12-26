اجرای طرح «مهر تندرستی» در ۲۰ پایگاه استان کرمانشاه

حجت الاسلام مجید میرزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح «مهر تندرستی» در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این طرح به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با همکاری جمعیت هلال احمر استان، دانشگاه علوم پزشکی استان و برخی از دستگاه‌های مرتبط و به مناسب «روز بهورز» برگزار شده است.

وی از اجرای طرح مذکور در ۲۰ پایگاه تعیین شده خبر داد و تصریح کرد: براین اساس پزشکان در قالب طرح «مهر تندرستی» مردم را در۲۰ پایگاه فوق شامل ۹ بقعه متبرکه استان، امامزادگان، مناطق موقوفه نشین، محروم و مستعد به صورت رایگان مداوا می کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: این طرح همزمان با مرکز استان و شهرستان های سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب، سنقر، کنگاور، هرسین، بیستون، صحنه و مناطق میان دربند، میان راهان و سرفیروزآباد اجرا شده است.

وی اماکن تعیین شده در مرکز استان را نیز شامل محلات محروم از جمله جعفرآباد، شاطرآباد، چقاگلان و سیده فاطمه اعلام کرد که مردم می توانند با حضور در این اماکن خدمات پزشکی رایگان را در قالب طرح «مهر تندرستی» دریافت کنند.

میرزائی از ارائه خدمات رایگان پزشکی در قالب این طرح خبر داد و تصریح کرد: از جمله خدمات قابل ارائه می توان به ویزیت رایگان بیماران، ارائه دارو و درمان سرپایی افراد اشاره کرد.

وی منابع هزینه شده برای اجرای این طرح را از محل نیات واقفین خیراندیش اعلام کرد و گفت: هزینه های فوق از محل واقفینی چون مرحوم «کرکوکی» و «مشیری» تامین شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این طرح به همت مجموعه اوقاف چندین بار در سال اجرا شده و می شود.