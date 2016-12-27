حیدر العبادی: داعش تا ۳ ماه دیگر به صورت نهایی نابود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق زمان آزادسازی موصل از چنگ تروریست های داعش را اعلام کرد.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق تاکید کرد: اطلاعات حاصله نشان می دهد که عراق برای نابودی نهایی داعش به ۳ ماه زمان نیاز دارد. نیروهای ما از دو ماه پیش تاکنون بیش از ۹۰۰ خودرو بمب گذاری داعش را منفجر کرده اند و به مراحل خوبی رسیده اند. همچنین به تجهیز جنگنده های خود ادامه می دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: قانون الحشد الشعبی از گسترش سلاح خارج از چارچوب دولت جلوگیری می کند. همچنین مخالفت خود را با اظهارات سعودی ها در خصوص الحشد الشعبی اعلام و تاکید می کنیم که سعودی ها باید مشکلاتشان را به دور از عراق حل کنند.

پیشتر نیز وزارت خارجه عراق ضمن محکومیت اظهارات وزیر خارجه سعودی علیه الحشد الشعبی، این سخنان را نشانگر ادامه رفتارهای تنش آفرین سعودی ها دانست.

گفتنی است که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی روز دوشنبه مدعی شد که الحشد الشعبی یک گروه فرقه ای است و از سوی افسران ایرانی فرماندهی می شود.

از سوی دیگر شیخ نبیل قاووق در واکنش به این اظهارات سعودی ها تاکید کرد: عربستان چنین احساس می کند که طرف شکست خورده در موصل و حلب خودش است، از همین رو در جهت حمایت از باندهای تروریستی در حلب تلاش کرد و شکست خورد و امروز سعی دارد از طریق حمله به الحشد الشعبی عراق از داعش در موصل حمایت کند.