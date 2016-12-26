تکرار ادعاهای واهی عادل الجبیر علیه الحشد الشعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزیر خارجه رژیم سعودی به همراه همتای اردنی خود در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت و سخنانی را مطرح کردند.

در همین راستا، «عادل الجبیر» وزیر خارجه رژیم سعودی در سخنانی گفت: ما با هر یک از نیروهای فرقه ای در سرزمین عراق مخالفیم و نسبت به عرب ماندن عراق نیز پافشاری می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود مدعی شد: الحشد الشعبی یک گروه فرقه ای است و از سوی افسران ایرانی رهبری می شود!

وزیر خارجه سعودی که رژیمش عامل ایجاد و حمایت از تروریست ها است، در سخنانی فرافکنانه و برای فرار رو به جلو عنوان کرد: برای مقابله با اقدامات تروریستی از طریق مرزهای عراق تمایل زیادی داریم.

وی در پایان اعلام کرد که همکاری سعودی و اردن در زمینه مبارزه با تروریسم از سال ها پیش در جریان است.

از سوی دیگر «ناصر جوده» وزیر خارجه اردن نیز تاکید کرد: اردن نسبت به تحکیم روابطش با سعودی ها و موفقیت نشست بعدی سران عرب اصرار دارد. ما وارد جنگ علیه تروریست هایی شده ایم که در صدد تخریب وجه اسلام هستند.

گفتنی است، اظهارات وزیر خارجه سعودی در حالی مطرح می شود که مقامات عراقی بارها تاکید کرده اند که عناصر الحشد الشعبی را اهل تسنن و شیعیان تشکیل می دهند اما «ثامر السبهان» سفیر سابق سعودی ها در عراق نیز بارها سخنانی را علیه الحشد الشعبی مطرح و به این گروه هجوم برده بود که در نهایت منجر به اخراج وی از بغداد شد.