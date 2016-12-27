وزارت خارجه عراق اظهارات الجبیر علیه حشد شعبی را بی ارزش دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت خارجه عراق به اظهارات وزیر خارجه سعودی علیه حشد شعبی واکنش نشان داد.

در همین راستا، «احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد: تکرار اظهارات توهین آمیز علیه حشد شعبی و تلاش برای وارد کردن اتهام به این گروه از سوی عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی، نشانگر تداوم رفتار تنش آفرین سعودی ها در قبال عراق است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سعودی ها به دلیل این روش اشتباهشان، بسیاری از فرصت ها را برای ارتباط مثبت و سازنده با مردم کشورهای منطقه از دست داده اند و موجب تداوم تنش ها و بحران ها به ویژه در سوریه و یمن شده اند اما بغداد هرگز اجازه نخواهد داد که ریاض این کار را با عراق انجام دهد.

سخنگوی وزارت خارجه عراق بیان داشت: حشد شعبی نهاد رزمی، ملی و شجاعی است که طبق قانون پارلمان فعالیت می کند و بخشی از تشکیلات امنیتی رسمی در کشور محسوب می شود. ما برای اظهارات سعودی ها ارزشی قائل نیستیم و جهان در حال درک تمام حقایق در عراق است و با این کشور با احترام رفتار می کند.

گفتنی است که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی روز دوشنبه مدعی شد که الحشد الشعبی یک گروه فرقه ای است و از سوی افسران ایرانی فرماندهی می شود.

از سوی دیگر شیخ نبیل قاووق در واکنش به این اظهارات سعودی ها تاکید کرد: عربستان چنین احساس می کند که طرف شکست خورده در موصل و حلب خودش است، از همین رو در جهت حمایت از باندهای تروریستی در حلب تلاش کرد و شکست خورد و امروز سعی دارد از طریق حمله به الحشد الشعبی عراق از داعش در موصل حمایت کند.