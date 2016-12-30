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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

اجرای طرح «ایمنی، بهداشت و محیط زیست » در دانشگاه علم و صنعت

اجرای طرح «ایمنی، بهداشت و محیط زیست » در دانشگاه علم و صنعت

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت از اجرای طرح «ایمنی، بهداشت و محیط زیست » ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه خبر داد.

محسن کلانتر در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «ایمنی، بهداشت و محیط زیست» در دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: این دوره با حضور تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در دو نوبت و در  ۶ ساعت اطلاع رسانی شد تا دانشجویان در آینده دچار مشکل نشوند.

وی افزود: پرداختن به موضوعات ایمنی (Safety)بهداشت (Health) ومحیط زیست (Environment) یکی از اولویت های سازمان ها در دنیای امروز محسوب می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت افزود: تلاش سیستم HSEپرداختن به محیط‌های کاری است که در آن تمامی ریسک‌های شناسایی شده بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کنترل شده مخاطراتی که از جانب آنها سلامتی فرد یا تاسیسات تهدید می شود به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی ادامه داد: به کارگیری این نظام سبب جلوگیری از حوادث، کاهش خسارات مالی و صدمات جانی، نگهداری از منابع، حفظ و نگهداری محیط زیست و افزایش راندمان کار می شود.

کد مطلب 3863688
زهرا سیفی

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