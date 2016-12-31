به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی در گردهمایی روحانیون، ائمه جمعه و جماعات سراسر استان اصفهان که به مناسبت نهم دی در سپاه صاحب الزمان اصفهان برگزار شد اظهار داشت: فتنه ۸۸ یک حرکت حساب شده از طرف دشمنان اسلام و ایران بود و باید تمام ابعاد آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) فرمودند: که عمق فتنه ۸۸ بعدها مشخص می شود که دشمن به دنبال چه بوده و برای چه هدفی برنامه ریزی کرده بود.

وی در ادامه افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب سرسختانه با روش های مختلفی علیه انقلاب اسلامی برنامه ریزی کردند و یک لحظه هم آرام نخواهند نشست تا مردم را از دین خدا برگردانند و مسلمین را به بردگی بگیرند، چراکه نسبت به اصل دین مشکل دارند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به خصومت دشمنان جمهوری اسلامی نسبت قوانین اسلامی بیان کرد: یکی از نظریه پردازان غرب درباره حضرت امام می گوید «آموزه های دین اسلام را از حوزه فردی در حوزه اجتماعی و حاکمیتی پیاده کرد و او دشمن اصلی لیبرال دموکراسی است»، همه درد دشمنان همین است بر این اساس امروز شبهه می اندازند زمان شاه هم نماز می خواندیم و روزه می گرفتیم پس انقلاب چه تفاوتی ایجاد کرده است.

وی در ادامه عنوان کرد: احکام فردی قبل از انقلاب هم اجرا می شد، اما اگر کسی می خواست احکام اجتماعی اسلام را پیاده کند ناتوان بود.

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی با اشاره به اینکه در حوزه دین دو نظریه حداقلی و حداکثری وجود دارد مطرح کرد: لیبرال ها به حوزه حداقلی در دین معتقدند و در این رابطه فیلم های زیادی تولید کرده اند و آن را تبلیغ می کنند تا مسلمانان با اکتفا به حداقل ها راه ورود دشمن را باز کنند و قوانین لیبرالی را در زندگی خود پیاده کنند.

وی در ادامه افزود: آنچه باید در زندگی ما پیاده شود دین حداکثری یعنی پیاده سازی تمام شئونات دین در زندگی است براین اساس افرادی که طرفدار دین حداقلی هستند با دشمنان سازش می کنند، چرا که از اسلام فقط نماز و روزه را گرفته اند و مابقی را رها کرده اند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان این نکته که دشمان در فتنه ۸۸ امیدوار شدند عنوان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی با مدیریت افراد فریب خورده و رمز تقلب در انتخابات، شورش خیابانی را کلید زدند تا بتوانند این نظام اسلامی را نابود کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گاه نباید مسلمانان کاری بکنند که دشمنان از آن ها سوء استفاده کنند اذعان کرد: سران فتنه حرکتی را آغاز کردند که ادامه آن را دشمنان هدایت کردند و خودشان را در گردابی که دشمن هدایت می کرد غرق کردند.

وی با بیان اینکه برخی افراد در فتنه ۸۸ دچار هوای نفس شدند افزود: این افراد دم از سیادت و بزرگی می زدند در حالیکه رهبر سادات یعنی امیرالمومنین علی(ع) ۲۳ سال از حق مسلم خود گذشت تا جامعه اسلامی فرونپاشد و نظام اسلامی حفظ شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در رابطه با آینده نقشه های دشمن برای کشور تصریح کرد: این فتنه در آینده هم به شکل های مختلفی از جمله سازش با دشمن در قالب جلوگیری از خطر بزرگ جنگ و لزوم سرسپردن به خواسته های دشمن از دید نفوذی ها ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بیان راه های رهایی از فتنه ها ابراز کرد: پایبندی به قانون، حفظ وحدت و اتحاد، شناخت و پرهیز از دام شیطان، پرهیز از دشمنی با یکدیگر، پایبندی به آنچه که باید از آن اطاعت کنیم (که در زمان حاضر اطاعت از ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان، از ارکان اطاعت محسوب می شود) برای رهایی از دام فتنه های آخرالزمان ضروری است.

وی درادامه افزود: یکی از راهکارهای دشمن برای جمهوری اسلامی نفوذ در سران کشور است؛ این افراد در منازل مسئولین، مراکز اداری، مراکز علمی نفوذ می کنند و حرف های خود را از زبان افراد موجه می زنند و مردم را دچار یاس و نا امیدی می کنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه توصیه ای به طلاب و روحانیون کرد و گفت: ایجاد اختلاف در جامعه و به خصوص در میان علما، طلاب و روحانیت از نقشه های دشمنان است از این جهت طلاب باید دشمن را بشناسند و به مردم بشناسانند همچنین روحیه انقلابی خود را حفظ کنند چرا که اگر روحانیت این روحیه را از دست بدهند جامعه سیلی خواهد خورد.

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی در پایان تصریح کرد: حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی و جهاد در مقابل دشمن تنها راه سعادت جامعه اسلامی است.