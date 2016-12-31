هلاکت یک سرکرده ارشد داعش و همراهش در «دیالی» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع امنیتی در استان «دیالی» عراق روز شنبه از کشته شدن یک سرکرده ارشد داعش به همراه یکی از همراهانش توسط نیروهای عراقی خبر داد.

این منبع اعلام کرد که نیروهای امنیتی مشترک عراق توانستند روز شنبه در پی کمینی در نزدیکی ساحل دریاچه حمرین در ۵۸ کیلومتری شمال شرقی بعقوبه یک سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش ملقب به «الملاح» و یکی از همراهانش را به هلاکت برسانند و قایق آنها را منهدم نمایند.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود: اهمیت این سرکرده از آن جهت است که وی مسئول مستقیم انتقال تروریست های انتحاری و مواد منفجره بین دو کرانه دریاچه حمرین به منظور حمایت از هسته های تروریستی داعش برای ایجاد نا امنی و بی ثباتی بود.

وی گفت: میزان اقدامات خشونت بار در دریاچه حمرین به دلیل همکاری مثبت بین الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی، طی سال ۲۰۱۶ به میزان ۹۰ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است که دریاچه حمرین طی ماه های اخیر از جمله مناطقی بوده است که به دلیل فعالیت هسته های گروه تروریستی داعش شاهد نا امنی و بی ثباتی بوده است.

این در حالی است که نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی موصل که آخرین جولانگاه گروه تکفیری داعش در عراق است ادامه می دهند. این عملیات اواخر مهرماه گذشته با دستور حیدر العبادی نخست وزیر عراق رسما آغاز شد.