علی تن در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره جمع آوری آمار و اطلاعات فعالان قرآنی در کشور اظهار داشت: در این راستا دفتر ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تهیه اطلس جغرافیایی فعالان قرآنی کشور در رشته های مختلف است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره برگزاری جشنواره هفته قرآن و عترت در ۸ استان کشور عنوان کرد: یکی از این استانها لرستان بوده که از این جشنواره از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ دی ماه برگزار می شود.

معاون دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برگزاری جشنواره ملی « آیات» در کشور خبر داد و گفت: این جشنواره نیز در استانهای مختلف سمنان، مازندران گیلان و ... در حال برگزاری است.

تن همچنین از برگزاری جشن رمضان در کشور خبر داد و گفت: در مجموع هم اکنون سه برنامه فرهنگی و قرآنی در کشور در حال برگزاری است.