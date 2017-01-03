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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اطلس جغرافیایی فعالان قرآنی کشور در رشته‌های مختلف تهیه می‌شود

اطلس جغرافیایی فعالان قرآنی کشور در رشته‌های مختلف تهیه می‌شود

خرم آباد- معاون دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تهیه اطلس جغرافیایی فعالان قرآنی کشور در رشته های مختلف خبر داد.

علی تن در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره جمع آوری آمار و اطلاعات فعالان قرآنی در کشور اظهار داشت: در این راستا دفتر ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تهیه اطلس جغرافیایی فعالان قرآنی کشور در رشته های مختلف است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره برگزاری جشنواره هفته قرآن و عترت در ۸ استان کشور عنوان کرد: یکی از این استانها لرستان بوده که از این جشنواره از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ دی ماه برگزار می شود.

معاون دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برگزاری جشنواره ملی « آیات» در کشور خبر داد و گفت: این جشنواره نیز در استانهای مختلف سمنان، مازندران گیلان و ... در حال برگزاری است.

تن همچنین از برگزاری جشن رمضان در کشور خبر داد و گفت: در مجموع هم اکنون سه برنامه فرهنگی و قرآنی در کشور در حال برگزاری است.

کد مطلب 3867808

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