بازنگری در شماره گذاری تلفن/ بزرگترین رنج شماره در اختیار مخابرات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر عمیدیان ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی برای ساماندهی منابع کمیاب ملی عنوان کرد و گفت:با توجه به اهمیت و محدودیت منابع کمیاب، در دنیا به منظور امکان بهره برداری حداکثری و بهینه از این منابع، از سوی نهادهای بین المللی نظیر اتحادیه جهانی مخابرات (ITU )، مقررات و پروتکل خاصی تهیه می شود.

وی با بیان این که طبق پروانه های ارائه کنندگان خدمات، بر بستر ارتباطات ثابت و موبایل، به دارندگان پروانه ها بلوک شماره تخصیص داده می شود و دارندگان پروانه نیز از لیست شماره ها و بلوکهای در اختیار، به کاربران نهایی شماره تخصیص می دهند، افزود: امروزه با ورورد موضوعات و مباحث جدیدی چون اینترنت اشیا (IOT ) و ارتباطات ماشین به ماشین (M۲M ) علاوه بر تخصیص شماره به کاربران و افراد باید به تخصیص شماره یکتا به بسیاری از وسیله ها و اشیا، به منظور فراهم سازی ارتباطات بین آنها نیز اندیشید.

بازنگری مجدد شماره گذاری برای آماده سازی نسل پنجم موبایل و اینترنت اشیاء

عمیدیان با اشاره به اینکه این اندیشیدن و این تامین ابزار (شناسه یکتای ارتباط) برای تحقق تمامی ارتباطات قابل تصور مابین هر شی با شی دیگر نیازمند مطالعه و بررسی منابع موجود و در صورت لزوم تدوین استانداردهای جدید برای تامین منابع لازم از جمله شماره است، گفت: نیاز داریم با ارزیابی و بازنگری مجدد از طرح شماره گذاری، دید کاملی از میزان منابع موجود و مصرف شده به دست آوریم و خود را از نظر بحث نامبرینگ و زیرساخت های نسل پنجم موبایل به عنوان پلتفرم اصلی اینترنت اشیاء (IOT ) آماده سازیم.

وی با اشاره به صدور پروانه های جدید برای ارتباطات ثابت ( FCP و Servco ) و صدور پروانه اپراتورهای MVNO (اپراتور مجازی همراه) گفت: الان مثل گذشته نیست که تنها با چند اپراتور سر و کار داشتیم، بلکه با مجموعه ای بزرگ و قریب به ۴۰ اپراتور روبرو هستیم که باید بر خدمات جدید و خدمات خاص این بازار تمرکز و ورود کنند و این مساله دغدغه رگولاتوری را برای پاسخ به خواسته های این بخش بیش از پیش می کند.

رئیس رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، باید بر اساس اقتصاد مقاومتی، شماره های در اختیار را به گونه ای مدیریت کرد که پاسخگوی نیاز این بازیگران تازه وارد هم باشیم. این پروژه در دو فاز پیش بینی و طرح ریزی شده است. در فاز نخست، که در حال حاضر بخش قابل قبولی از آن پیش رفته است، بازشناسایی وضعیت فعلی، بازنگری در پروانه ها و شماره های اختصاص داده شده به هر اپراتور است.

طرح شماره گذاری براساس استانداردهای دنیا به روزرسانی می شود

معاون وزیر ارتباطات، زمان شروع فاز بعدی این پروژه را سال آینده اعلام کرد و افزود: در فاز بعد به منظور برنامه ریزی بلندمدت، مطالعات دنیا را در این زمینه رصد و بررسی می کنیم تا با توجه به اقداماتی که مراجع استانداردگذاری دنیا برای تامین منابع شماره با توجه به مباحث روز به آن توصیه می کنند، طرح شماره گذاری کشور را جهت پوشش خدمات نسل جدید و آینده به روز رسانی کنیم.

عمیدیان با تاکید بر این که بر اساس برآورد ما جای نگرانی وجود ندارد، گفت: با این برنامه ریزی برای سالهای آینده مشکلی نخواهیم داشت ولی به واسطه دلایل بیان شده نیاز به بازنگری طرح های از قبل چیده شده و در صورت لزوم نیز تجدید ساختار داریم. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال این است که ظرف یک سال آینده از خروجی های این پروژه حداقل برنامه میان مدت خود در این حوزه را برای یک بازه زمانی ۳ ساله طراحی کند.

بزرگترین رنج شماره در اختیار مخابرات

وی، دستاورد این پروژه را طراحی و پیاده سازی سامانه ای برشمرد که از دو سال پیش در حال ورود اطلاعات کل شماره های تخصیص داده شده به اپراتورها است و گفت: در این فاز به دنبال تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور هستیم تا امکان دسترسی سریع و آسان به طرح شماره گذاری کشور به صورت الکترونیکی فراهم شود. به طوری که تا انتهای سال و تا حد ممکن تمام شماره های در اختیار اپراتورها به صورت تجمیع شده در آن درج و قابل گزارش گیری باشد.

عمیدیان با اشاره به رنج شماره های ثابت ۲ تا ۸ که بر اساس پروانه به شرکت مخابرات ایران تخصیص داده شده است، گفت: بزرگ ترین رنج شماره در اختیار شرکت مخابرات ایران است که موضوع در مبحث بازنگری طرح نامبرینگ کشور یقینا از جمله مباحثی است که باید به صورت ویژه به آن توجه کرد.