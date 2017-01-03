دشمن شناسی بارزترین ویژگی شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیمراد یوسفیراد روز سه شنبه یادواره ۳۰۰ شهید شهرستان صحنه شهدا را والاترین انسانها دانست و اظهار داشت: نام و یاد شهید هرگز کم رنگ نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۲۱۹ هزار شهید به ندای دفاع از اسلام امام (ره) لبیک گفتند، افزود: شهدای ما در دوران دفاع مقدس رشادت های بسیاری را به نمایش گذاشتند.
نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص)کرمانشاه شهدا را مایه افتخار ملت غیور و مسلمان ایران دانست و بیان کرد: در وصیتنامه های شهیدان بارها بر پیروی از ولایت فقیه تاکید شده است.
وی با تاکید بر لزوم اهمیت بیش از پیش به وصیت نامه های شهدا گفت: وصیتنامه برخی از شهدا لرزه بر اندام میاندازد که چرا ما شهیدان را آنطور که شایسته است نشناختیم.
حجت الاسلام یوسفی راد بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ اگر شهدای مدافع حرم این کار بزرگ را انجام نمیدادند امروز باید در کرمانشاه و همدان با داعش میجنگیدیم.
وی دشمن شناسی و بصیرت را از ویژگیهای بارز شهدا دانست و بیان کرد: شهیدان در دفاع از دین و نظام بموقع دشمن را شناختند و عمل کردند و شاخ و برگ درخت تنومند انقلاب با خون شهدا به ثمر نشست.
حجت الاسلام یوسفی راد گفت: آنکه که دشمن را خوب نمیشناسد قلب و دل او بیمار است و دل در گرو دشمن دارد.
