مسابقات قرآنی یادواره شهدای مقاومت درکردستان برگزار می شود

رضا طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات ویژه خانواده های تحت حمایت کمیته امداد است، گفت: مسابقات قرآنی یادواره شهدای مقاومت به منظور گسترش و اعتلای فرهنگ قرآنی، توسعه و تعمیق ارزش‌های اخلاقی و دینی و حضور هدفمند و پرنشاط مخاطبین در فعالیت های گروهی و دسته جمعی و آشنایی با مضامین اخلاقی در میان نوجوانان، جوانان و خانواده های مورد حمایت برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه این مسابقات در پنج رشته‌ مختلف شامل حفظ، ترتیل، قرائت، ترجمه و مفاهیم قرآنی و اذان برگزار می شود، عنوان کرد: این مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشور و در سه رده سنی گروه سنی زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در هر رشته، فقط نفرات اول به مرحله بعد راه می یابند، بیان کرد: مرحله شهرستانی در ۱۴ اسفند ماه ۹۵، استانی در اردیبهشت و کشوری در مرداد ماه ۹۶ برگزار می شود.

قائم مقام کمیته امداد کردستان از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات را توسعه و ترویج علوم و معارف قرآنی در بین مددجویان، تقویت انس با قرآن کریم در جامعه مورد حمایت، ارتقای فرهنگ تمسک به قرآن و عترت و شناسایی و رشد استعدادهای قرآنی ذکر کرد.

طاهری از دیگر برنامه های قرآنی ویژه مددجویان کمیته امداد را اجرای طرح آموزش قرآن در خانه خواند و اظهارداشت: بر اساس این طرح هم اکنون یک هزار جلد قرآن کریم در بین مددجویان کمیته امداد کردستان توزیع شده است که در دهه مبارک فجر از برگزیدگان این طرح تجلیل می شود.

وی عنوان کرد: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد که قصد شرکت در این مسابقات را دارند می توانند با مراجعه به دفاتر این نهاد در سطح استان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.