همایش بسیج، رسانه و سرداران قلم در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طهرانی زاده مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در این همایش که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: اصحاب رسانه باید فعالیت های خود را همسو با آرمان های انقلاب کنند تا بتوانند به رسالت خود را در مقابل جامعه به درستی عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی فعالان رسانه با بزرگنمایی و انتشار مطالب کذب افکار عمومی را منحرف می سازند و به دشمنان چراغ سبز نشان می دهند.

وی تصریح کرد: اصحاب رسانه باید با صداقت و به دور از برخی سیاه نمایی ها جامعه را به مسیر درست هدایت کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت داشتن روحیه انقلابی گفت: اصحاب رسانه با روحیه ای انقلابی، اسلام، قرآن و ارزش ها را در جامعه بسط و گسترش دهند.

جانشین فرماندهی اقشار بسیج سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: یکی از وظایف رسانه ها تبیین گفتمان انقلاب است و انتظار می رود رسانه ها در جهت تحقق گفتمان انقلاب، انقلابی گری و انقلابی ماندن تلاش کنند.

سرهنگ رضا لطیفی از خبرنگاران به عنوان افراد تاثیرگذار یاد و عنوان کرد: شهید محسن خزائی و شهید غلامرضا رهبر، شهیدان خبرنگاری بودند که برای همیشه به الگویی برای خبرنگاران تبدیل شدند.

همچنین مسئول سازمان بسیج رسانه سیستان و بلوچستان نیز در این همایش گفت: تعداد ۱۶۰ اثر در قالب خبر، گزارش، یادداشت و عکس به دبیرخانه جشنواره ابوذر در زاهدان ارسال شده است.

سرهنگ یوسف علی بیگی با اشاره به اینکه آثار برتر این جشنواره به مرحله کشوری راه یافت، افزود: این همایش با هدف گرامیداشت هفته بسیج رسانه و تجلیل از خانواده شهید محسن خزائی و شهید نیک پور و همچنین تجلیل از آثار برتر خبرنگاران برگزار شد.