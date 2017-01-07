بغداد و آنکارا بر سر خروج نظامیان ترکیه از شمال عراق توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق و ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی درباره نتیجه مذاکرات خود سخن گفتند.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: با ترکیه درباره عدم مداخله در امور داخلی طرفین توافق کردیم. عراق مایل به برقراری بهترین روابط با ترکیه است. نیروهای عراقی پیروزی های بزرگی کسب کرده اند و داعش در مسیر فروپاشی است.

وی در ادامه تصریح کرد: بغداد و آنکارا بر سر خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق و ناحیه بعشیقه به توافق دست یافتند. آنکارا تعهد داد که علاوه بر احترام به حاکمیت عراق، موضوع حضور نظامیانش در خاک عراق را حل کند.

از سوی دیگر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه نیز تاکید کرد: آنکارا هیچ اقدامی که حاکمیت و وحدت اراضی عراق را تهدید کند، مجاز نمی داند و اجازه چنین اقداماتی را نمی دهد. ترکیه به همکاری با بغداد در تمامی زمینه ها ادامه می دهد و از هیچ تلاشی برای مبارزه با گروه های تروریستی دریغ نمی کند. ما تلاش می کنیم امنیت را در تمامی منطقه برقرار کنیم.