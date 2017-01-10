در صورت عدم خروج نظامیان ترکیه از خاک عراق روابطمان پیشرفت نمیکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق در سخنانی بر لزوم خروج نظامیان ترکیه از خاک این کشور تاکید کرد.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: به «ایلدریم» (نخست وزیر ترکیه) اطلاع داده ام که در صورت عدم خروج نظامیان ترکیه از خاک عراق، روابط بغداد و آنکارا پیشرفتی نخواهد داشت.

وی در ادامه درباره عملیات موصل نیز تصریح کرد: صفوف داعش در موصل به صورت گسترده دچار فروپاشی شده است. میزان خطر در سد موصل کم است.

گفتنی است، اوایل هفته جاری «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: با ترکیه درباره عدم مداخله در امور داخلی طرفین توافق کردیم. عراق مایل به برقراری بهترین روابط با ترکیه است. آنکارا تعهد داد که علاوه بر احترام به حاکمیت عراق، موضوع حضور نظامیانش در خاک عراق را حل کند.