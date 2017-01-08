به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهرداد غفوریان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه صید و پرورش ماهی به روش‌های قدیمی علاوه بر سختی کار نیازمند فضاهای خاص است، بیان کرد: هزینه تمام شده بالا باعث می‌شود تا تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو ناراضی باشند.

وی افزود: امروزه استفاده از فناریهای نوین و سیستم های مدرن و مکانیزه در صنعت آبزی پروری، به خصوص در امر پرورش ماهیان در مزارع دریایی، گامی نو در جهت توسعه و افزایش سودآوری در این حوزه است؛ در این راستا کشورهای پیشرو در زمینه آبزی پروری، با ارائه نرم افزارهای جامع و چند گانه، سبب بهبود برنامه ریزی تولید و ایجاد مدیریتی کارآمد با صرف کمترین زمان در روند تولید و پرورش شده است.

غفوریان با بیان اینکه استفاده از این نرم افزار مسبب افزایش روند تولید در حوزه آبزی پروری در کشور شده است بیان کرد: نرم افزار مدیریتی با ارائه سرویس هایی از قبیل کنترل و نظارت خوراک، کنترل بهداشت و درمان، اعلام میزان تلفات و زمان برداشت ماهی ها و همچنین ارائه گزارش روزانه، روند تولید را تا حدی زیادی تسهیل کرده و در عین حالت با توجه به فارسی بودن زبان برنامه، این امکان فراهم شده که کاربران سایت در داخل کشور با سهولت از این نرم افزار استفاده کنند.

وی گفت: یک مزیت قابل تجربه این سیستم مدیریتی تطبیق آن با شرایط آبها و گونه های قابل پرورش در ایران است که با توجه به محل استقرار قفس ها و نوع گونه انتخابی برای پرورش، اطلاعات مربوطه در نرم افزار بارگزاری میشود. که این موضوع سبب بهبود مزیت مزارع، کاهش آسیب به محیط زیست و کاهش ریسک در پروسه تولید خواهد شد.

این فعال حوزه مهندسی دریا با بیان مهمترین مزایای استفاده از این نرم افزار بیان کرد: نرم افزار مدیریتی آبزی پروری در قفس توسط نرم افزارهای جامع پرورش ماهی، با بهینه سازی فرآیند تولید و کاهش هزینه ها، سبب بهبود میدیریت میشود و از سویی با فراهم ساختن قابلیت رویت و کنترل تمامی متغیرها در فرآیند تولید( هزینه ها، کیفیت، ظرفیت، زمان بندی و سود دهی ) در زمان وقوع آنها کار را برای فعالان این عرصه هموار می سازد.

وی افزود: از سوی دیگر کاهش هزینه ها با توانمند ساختن مدیران تولید( در محل پرورش) جهت نظارت، آنالیز و کنترل هزینه ها در طول فرایند تولید ( با توجه به وابستگی بیش از ۸۰ درصد هزینه های تولید به تصمیمات مدیریتی در این صنعت). همچنین بهبود کیفیت تولید با آنالیز کردن تمامی فاکتورهایی که در سلامت و رشد ماهی نقش دارند و شناسایی مشکلات احتمالی و همچنین بهبود زمان بندی با اعلام فید بک های فوری در عملکرد برنامه ها و افزایش سود دهی و بهره وری از دیگر مزایای استفاده از این نرم افزار است.

لزوم بومی سازی نرم افزار

غفوریان با اشاره به آمار منتشر شده از سازمان شیلات، مطالعات توسعه و پروزش ماهیان دریایی در قفس بیان کرد: مطالعات انجام شده در کشور حاکی از آن است که در آبهای شمال و جنوب کشور شرایط مناسب برای استقرار قفس های دریایی و همچنین میزان قابل توجه ذخایر آبزیان وجود دارد.

این فعال حوزه فناوری در ادامه با تاکید بر به کارگیری سیستم های مدیریتی پیشرفته در صنعت آبزی پروری گفت: مجهز کردن مزارع پروزش آبزیان کشور ( در آبهای دور از ساحل)به سیستم های مکانیزه و کنترل از راه دور، علاوه بر مدیریت بهینه مزارع و کاهش احتمال آسیب رساندن به محیط زیست دریایی، موجب کاهش ریسک در پروسه تولید و برداشت بیشتر محصول میشود، که این مهم، منجر به افزایش سودآوری پروژه و تشویق بخش خصوصی در راستای ورود به این صنعت میشود.

به گفته وی، هزینه های بالای خرید خارجی نرم افزار و دریافت خدمات آموزشی و پشتیبانی نرم افزار باعث عدم استقبال از این فناوری در کشور گردیده است. لذا بومی سازی نرم افزار با هدف افزایش قابلیت کارکرد نرم افزار با شرایط محیطی و گونه های مناسب ماهی در آبهای ایران و همراه با کاهش هزینه ها برای تولید کنندگان ماهی است.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به حمایت های صورت گرفته از سوی ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی گفت: از آنجایی که توسعه فعالیت های آبزی پروری با افزایش اثرات زیست محیطی همراه است ضروری است که توسعه فعلی و آینده آبزی پروری مبتنی بر سیستم های پایدار باشد که آسیب رساندن به محیط زیست به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد.

به گفته وی، همچنین تشویق متقاضیان اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس به استفاده از فناوری و دانش روز دنیا و کمک مالی به آنها در بکار گیری این فناوری ها از طریق پرداخت تسهیلات را عامل موثر در رشد این صنعت نوپا در کشور دانست.