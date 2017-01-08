وجود یک قوه‌ قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم قم، از «ایمان و معرفت دینی»، «قدرت علمی»، «اقتصاد مقاوم» و «حفظ عزت ملی» بهعنوان عناصر چهارگانهی اقتدار کشور و ملت ایران نام بردند و با تأکید بر وظیفهی مهم مسئولان و مدیران ارشد کشور، دانشگاهیان، حوزویان، روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی برای تقویت این عناصر اقتدار، گفتند: مهمترین درس قیام ۱۹ دی مردم قم، شناخت دشمن و شیوه و سمتوسویِ دشمنی، و اقدام بههنگام و بادقت در مقابل او است.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که همزمان با سی و نهمین سالگرد قیام تاریخی مردم قم در ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ برگزار شد، شناخت «نیازِ لحظه» و «اقدام بههنگام مردم قم» را مهمترین ویژگی این حرکت برشمردند و افزودند: به همین دلیل، قیام مردم قم تأثیر خود را گذاشت و زمینهساز حرکتهای بعدی و درنهایت، پیروزی انقلاب اسلامی شد.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به وقتِ مخصوص هر فریضه، بهترین زمان انجام آن را «اول وقت» دانستند و خاطرنشان کردند: انجام با تأخیرِ فریضه یا انجام آن بعد از وقت، همانند اقدام توّابین بعد از قیام عاشورا خواهد بود که دیرهنگام و بدون تأثیر بود.
ایشان، انقلاب اسلامی را «خیز بلند ملت ایران» برای رهایی از «وابستگی» و «عقبماندگی» خواندند و گفتند: قطعاً این حرکت، با ایستادگی و مخالفت کسانی که نفع آنها در وابستگی و عقبماندگی ملت ایران است، مواجه خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر «دشمنتراشی در انقلاب اسلامی» تأکید کردند: انقلاب و ملت ایران هیچگاه بهدنبال دشمنتراشی نیستند بلکه آن قلدرهای زورگویی که ایران را غصب کرده بودند و از این کشور بیرون رانده شدند و منافع آنها در وابستگی و عقبماندگی کشور است، امروز «دشمنِ خونی و آشتیناپذیر ملت ایران» هستند.
حضرت آیتالله خامنهای شرط اصلی از بین رفتن این دشمنی را «ناامیدی دشمنان» دانستند و افزودند: دشمنیها با نظام اسلامی و ملت ایران وجود دارد و در مقابل، مهمترین وظیفه، «شناخت دشمن و اهداف او، و ایستادگی در مقابل دشمن» است.
ایشان با طرح این سؤال که «دشمن کیست؟» گفتند: دشمنان اصلی ایرانِ مستقل و پیشرونده، «آمریکا، انگلیس، زرسالاران بینالمللی و صهیونیستها» هستند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته علاوه بر دشمنان خارجی، «دشمن درونی» هم داریم که عبارت است از «بیانگیزگی، ناامیدی، بیحالی، بینشاطی، تنبلی، سیاستهای غلط، رفتارهای بد، اختلافات گوناگون، و تنگنظری».
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: اگر ما تنبلی کنیم و بهوقت عمل نکنیم، دشمن را اشتباه بگیریم و بهجای «شیطان اکبرِ واقعی»، یک برادرِ ناباب را دشمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد.
ایشان وجود دشمنان اصلی خارجی را نه یک شعار بلکه واقعیتی مبتنی بر مبانی مستدل دانستند و گفتند: وقتی که وزیر امور خارجه بهاصطلاح «خوشاخلاق» آمریکا در نامهی خداحافظی خود، به دولت بعدی توصیه میکند که «تا میتوانید به ایران سخت بگیرید و تحریمها را حفظ کنید، زیرا با سختگیری میتوان از ایران امتیاز گرفت»، آیا این دشمن نیست؟ چرا، دشمن است اما یک دشمنِ خندان؛ و رفتار این دشمن خندان با آن دشمنی که ایران را محور شرارت میخواند، هیچ تفاوتی ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اینکه گفته میشود «دشمن»، یک شعار و یا «دشمنتراشی» نیست، و اگر چشم را باز کنیم، دشمن را میبینیم.
حضرت آیتالله خامنهای همچنین درخصوص دشمنی «انگلیسیها» خاطرنشان کردند: انگلیس، استعمارگرِ پیرِ ازکارافتاده، اکنون بار دیگر به خلیج فارس آمده و قصد دارد با استفاده از کشورهای این منطقه، منافع خود را بهدست آورد و به همین دلیل در حالی که خود، یک «تهدید واقعی» است، ادعا میکند که ایران تهدید است.
ایشان گفتند: همچنین محافل انگلیسی در حال برنامهریزی و تصمیمگیری برای کشورهای منطقه و ایران هستند و یکی از اهداف آنها، «تجزیه عراق، سوریه، یمن و لیبی» است و در مورد ایران هم همین نیت را دارند اما چون به شدت از افکار عمومی ایران هراس دارند، آن را بر زبان نمی آورند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: انگلیسیها به زعم خود، در حال برنامهریزی برای محدودیتها و تحریمهای دوران بعد از برجام هستند و همچنین آموزش و تسلیح افراد بومی در منطقه از جمله ایران است تا این افراد به جان نظام اسلامی و ملت بیفتند.
حضرت آیتالله خامنهای بعد از برشمردن نمونههای عینی از اقدامات خصمانه انگلیس بر ضد ملت ایران، خاطرنشان کردند: آیا این، دشمن نیست؟ آیا دشمن از این، خبیثتر میتوان یافت؟ بنابراین باید دشمن و شیوههای دشمنی او را شناخت.
ایشان با تأکید بر اینکه همه آحاد مردم اعم از مسئولان، جوانان، کارگران، و دانشگاهیان باید دشمن و اهداف او را بشناسند، گفتند: هدف اصلی دشمن، ملت ایران و نظام اسلامی است و اگر برخی اوقات نیز با برخی اشخاص یا برخی دستگاهها و نهادها دشمنی میکنند، به این علت است که آنها در مقابل او سینه سپر کردهاند و دشمن میخواهد این افراد یا نهادها را از سرراه خود بردارد.
رهبر انقلاب اسلامی مهمترین وظیفه مسئولان، دانشگاهیان، حوزویان و فعالان فرهنگی و سیاسی را در چنین شرایطی، «بالا بردن قدرت کشور و مقاوم سازی از طریق تقویت عناصر اقتدار ملی» دانستند و افزودند: یکی از مهمترین عناصر اقتدار و تحرک کشور، «ایمان دینی مردم بهویژه جوانان» است، زیرا در طول ۱۴۰ سال گذشته، هر حرکت جریانساز و تأثیرگذاری که در کشور روی داده است، عنصر اصلی آن، «ایمان دینی» بوده است.
حضرت آیتالله خامنهای به قضایایی همچون «تحریم تنباکو»، «مشروطیت» و «ملی شدن صنعت نفت» اشاره و تأکید کردند: در همه این قضایا، «ایمان دینی» و «پیشاهنگی علما و روحانیون» به عنوان مظهر دینداری مردم، حرف اول را میزد و هرگونه انحراف یا شکستی که در این قضایا به وجود آمد، به دلیل دوری از عنصر دینی و کنار گذاشته شدن علما بود.
ایشان به نقش بیبدیل «ایمان دینی» در «قیام پانزده خرداد»، «پیروزی انقلاب اسلامی»، «دوران دفاع مقدس» و قضایای دیگر در سالهای اخیر اشاره کردند و گفتند: امروز تلاش گستردهای برای تضعیف یا از بین بردن ایمان دینی در مردم به ویژه جوانان، در جریان است اما باید این عامل اقتدار را حفظ و تقویت کرد.
رهبر انقلاب اسلامی، شرطِ تأثیرگذاری ایمان دینی را همراه شدن آن با «معرفت دینی» دانستند و افزودند: معرفت دینی یعنی حضور دین در جامعه، سیاست، اقتصاد و اداره کشور و به تعبیری همان جمله معروف مرحوم مدرس که گفت «دیانت ما عین سیاست ما است».
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به برنامهریزی و طراحی هیأتهای اندیشهورز آمریکایی و انگلیسی برای مقابله با «دین سیاسی» و «جدایی دین از سیاست» خاطرنشان کردند: آنها به دنبال «دینِ گوشهی مسجد و داخل خانه و فقط در درونِ افراد» هستند و نه «دینِ همراه با عمل در اقتصاد و سیاست و زیربارِ دشمن نرفتن».
ایشان تأکید کردند: دشمن از آن دینی میترسد که دولت، اقتصاد، قدرت، سیاست، ارتش و سیستم مالی و اداری دارد، بنابراین معرفت دینیِ صحیح، منفک نشدن دین از زندگی و سیاست است.
رهبر انقلاب اسلامی، «قدرت علمی» را دومین عامل اقتدار کشور خواندند و گفتند: با وجود خباثتهای برخی عناصر خودفروخته که سعی در ناامید کردن جوانان و کوچاندن آنها از کشور دارند، اما جوانان انقلابی و مؤمن ایستادهاند و به حرکت علمی خود ادامه میدهند که یک نمونه آن در دیدار چند روز پیش نخبگان بسیجی و مدالآور دانشگاه صنعتی شریف مشاهده شد.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: یکی از راههای مقاوم سازی کشور، ادامه حرکت علمی است، بنابراین حرکت علمی نباید متوقف شود و همچنین نباید شتاب آن کاهش یابد.
ایشان از «اقتصاد مقاوم» به عنوان سومین عامل اقتدار کشور اشاره کردند و افزودند: نباید مردم دچار مشکلات اقتصادی گوناگون همانند بیکاری و رکود باشند و مسئولان هم فقط حرف بزنند زیرا هدف اصلی از تحریم ها، ایجاد مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم و جدا کردن آنان از نظام است و حتی در برداشتن تحریمها نیز به گونه ای عمل میکنند که مشکلات باقی بمانند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: پادزهر این طراحی دشمن، همان «اقتصاد مقاومتی» است که بارها گفتهایم.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: اگر کشوری اقتصاد قوی داشته باشد، پول آن کشور ارزش پیدا میکند و مسئولان و مردم آن نیز دارای اعتبار میشوند.
ایشان افزودند: یکی از راههای اصلی مقاوم سازی اقتصاد، «رهایی از وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت» است زیرا قیمت نفت، اهرمی در دست دیگران برای فشار به کشورها است.
رهبر انقلاب اسلامی «حفظ عزت ملی» را چهارمین عامل اقتدار ملی برشمردند و تأکید کردند: عزت ملی به معنای حفظ عزت کشور و ملت در مذاکرات بین المللی و رفتوآمدهای دیپلماتیک، و زیر بار زور نرفتن است.
حضرت آیتالله خامنهای در جمعبندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان کردند: اگر این عناصر اقتدار ملی را بشناسیم و تقویت کنیم و نسبت به اهداف و روشهای دشمن نیز آگاهی پیدا کنیم، میتوانیم در مقابل طراحیهای او برنامهریزی و مقاومت کنیم اما اگر این عناصر را نشناسیم و بصیرت نداشته باشیم، ممکن است به دشمن، کمک هم بکنیم و به جای دشمن، دوست و جبهه خودی را هدف قرار دهیم.
ایشان با اشاره به تلاش دشمن برای از بین بردن عوامل اقتدار ملی، گفتند: از بین بردن «ایمان، حیا و عفاف، پایبندی به مبانی دینی و حاکمیت دین، متوقف کردن حرکت علمی، مخدوش کردن عزت ملی»، و «تضعیف دستگاهها و نهادهایی که مظهر اقتدار کشور هستند» از برنامههای دشمن است که باید در مقابل آنها ایستاد.
رهبر انقلاب اسلامی، «حمله به سپاه، بسیج و شورای نگهبان» را در چارچوب طراحی دشمن برای تضعیف دستگاهها و نهادهای مظهر اقتدار کشور خواندند و افزودند: من کاری به بگومگوهای اخیر رؤسای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی نیست و به حول و قوه الهی تمام میشود، اگرچه دشمن به دنبال بزرگنمایی آنهاست اما همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع را قدر بدانند.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: من همواره از دولتها، از مجلس شورای اسلامی و از قوه قضاییه حمایت کرده و میکنم اما باید دید دشمن به دنبال چیست و او را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.
ایشان تأکید کردند: امروز مهمترین اهداف کشور، داشتنِ «دستگاه امنیتی قوی»، «دستگاه نظامی مقتدر و مردمی»، «حرکت عظیم مردمی به نام بسیج»، «روحانیت آگاه به زمان و حاضر در صحنه»، «قوه قضاییه مقتدرِ کامل»، و «دولت برنامه ریزِ دقیق و شجاع» است زیرا با تأمین این اهداف، حرکت ملت ایران موفق خواهد شد و باید هر کدام از این عناصر که موجود نیستند، تأمین، و عناصر موجود، حفظ شوند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به رویشها و حرکتهای علمی و فرهنگیِ پر شمار و فراگیر جوانان مؤمن و انقلابی در کشور، گفتند: امروز بهترین مدالآوران کشور در مسابقات علمی، جوانان بسیجی هستند و جوانان نخبه، با هوش و همچنین اساتید دارای فکر، انگیزه و عزم انقلابی در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی فعال هستند و ما مسئولان وظیفه داریم هر چه میتوانیم به این جوانان پر انگیزه کمک کنیم.
ایشان با اشاره به شناخت نادرست دشمن از ملت ایران، «فتنه ۸۸» را نمونهای از خطاهای محاسباتی دشمن برشمردند و خاطرنشان کردند: دشمن در سال ۸۸ با بهراهانداختن فتنه به خیال خود کار را به نقاط حساس و باریک رساند اما ناگهان حرکت عمومی ۹ دی که از جنس حرکت ۱۹ دی ۵۶ بود، همه را مبهوت کرد.
حضرت آیتالله خامنهای بار دیگر وظیفه همه قشرهای فعال کشور را «حفظ و تقویت عوامل اقتدار ملی» خواندند و تأکید کردند: حتی کسانی که به دین و شریعت پایبندی و دلبستگی ندارند اما ایران را دوست دارند و خائن و دشمن در لباس دوست نیستند، بدانند که «حمله به ایمان اسلامی جوانان»، «خیانت به ایران و کشور» است.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان بار دیگر درس حادثه ۱۹ دی را «شناخت دشمن و شیوههای دشمنی و ایستادگی و مقابله بهنگام و همهجانبه در مقابل او» دانستند و تأکید کردند: اگر به این درس عمل کنیم، دشمنان عنود و جهانی در مقابل ملت ایران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
نظر شما