به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» درصدد است تا سیر تفکر و روشنفکری در ایران را از دوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی مورد بحث و تحلیل قرار دهد.

هم‌زادپنداری روشنفکری در ایران با روشنفکری در غرب باعث شده است تصور شود که رد و نقد یکی، باعث بطلان دیگری می‌شود. پر واضح است که روشنفکری در غرب در گام اول در مقابل اقتدار کلیسایی و تحجر قرون وسطایی ظهور کرد. اما عامل مشکلات در کشور ما نه تنها دین نبود، بلکه در بسیاری از مقاطع تاریخی دین نقش روشنگری را نیز ایفا کرده است.

چاپ دوم کتاب «مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» اثر مشترک آقایان حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی محققان گروه غرب‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه، در جایگاه خود نگاه جدیدی به روشنفکری داشته و در واقع تلاش می‌کند با استفاده از نظریه گفتمان، پردازشی نو از موضوع روشنفکری ایرانی داشته باشد.

چاپ دوم کتاب «مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» از قاجاریه تا انقلاب اسلامی، از سه بخش اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: مبانی نظری

بخش دوم: گفتمان‌های روشنفکری در ایران

بخش سوم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

چاپ دوم کتاب «مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران» از قاجاریه تا انقلاب اسلامی اثر مشترک آقایان حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی، با قیمت ۲۴،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیدر اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.