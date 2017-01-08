سازمان نظام پرستاری از نمایندگان مجلس تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، متن کامل پیام به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر عابدی نماینده محترم مردم اصفهان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

بدین وسیله از بذل توجه شایسته شما نمایندگان فهیم مردم به جایگاه خدمات ارزنده پرستاری در نظام سلامت که با اصلاح برنامه ششم توسعه و الزام استفاده از خدمات پرستاری در ارایه مراقبتهای در منزل و سطح جامعه نمود پیدا کرد، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ و شریف پرستاری کشور تقدیر و تشکر می شود.

امید است این گامی باشد برای توجه بیش از پیش به جایگاه رفیع پیشگیری در نظام سلامت و نیز استفاده از ظرفیت های بالقوه فروان گروه پرستاری که همواره پرتلاش و پرتوان در صف اول ارائه خدمت به مردم عزیز کشور اسلامی مان انجام وظیفه نموده اند.