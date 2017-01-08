۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

به دنبال تصویب طرح خدمات پرستاری در منزل؛

سازمان نظام پرستاری از نمایندگان مجلس تقدیر کرد

سازمان نظام پرستاری در پیامی از نمایندگان مجلس در حمایت از از پرستاران در خصوص تصویب طرح خدمات پرستاری در منزل تقدیر و تشکر به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، متن کامل پیام به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر عابدی نماینده محترم مردم اصفهان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

بدین وسیله از بذل توجه شایسته شما نمایندگان فهیم مردم به جایگاه خدمات ارزنده پرستاری در نظام سلامت که با اصلاح برنامه ششم توسعه و الزام استفاده از خدمات پرستاری در ارایه مراقبتهای در منزل و سطح جامعه نمود پیدا کرد، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران  به نمایندگی از جامعه بزرگ و شریف پرستاری کشور تقدیر و تشکر می شود.

امید است این گامی باشد برای توجه بیش از پیش به جایگاه رفیع پیشگیری در نظام سلامت و نیز استفاده از ظرفیت های بالقوه فروان گروه پرستاری که همواره پرتلاش و پرتوان در صف اول ارائه خدمت به مردم عزیز کشور اسلامی مان انجام وظیفه نموده اند.

حبیب احسنی پور

