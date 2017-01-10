آیت الله هاشمی درمنزلگه ابدی آرام گرفت/اشک هایی که ریخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تدفین پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی دقایقی پیش در میان حزن و اندوه دوستداران و ارادتمندان به انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز حضور داشتند، پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جوار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شد.

در هنگام تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی، بسیاری از مردم حاضر در حرم امام راحل که از ساعات اولیه صبح خود را به این مکان مقدس رسانده بودند، با ریختن اشک و قرائت فاتحه با یار امام وداع کردند.

به گفته مردم حاضر در مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی، حضور باشکوه و مثال زدنی مردم در این مراسم نشان از وحدت و همدلی آحاد مردم دارد و ۲۱ دی ماه سال ۹۵ در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم به ثبت رسید.

جمعی از مسئولان کشوری و آستان مقدس امام خمینی(ره) در کنار علما و روحانیون در مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.