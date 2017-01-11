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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران:

وضعیت مالی اتاق های بازرگانی شفاف سازی شوند

وضعیت مالی اتاق های بازرگانی شفاف سازی شوند

بیرجند- معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران گفت: شفافیت مالی در اتاق ها بالاترین خدمتی است که می توان انجام داد و باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد زمانی در جمع اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: اتاق بازرگانی بیرجند علی رغم نوپا بودن، اقدامات و فعالیت های شایسته ای انجام داده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بیرجند به لحاظ مالی ضعیف اما از لحاظ فرهنگی و دینی پرمحتوا است، افزود: همچنین نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه این اتاق اقدامات شایسته ای انجام داده اند.

وی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی در اتاق ها بالاترین خدمتی است که می توان انجام داد، اظهار کرد: همه اتاق ها باید شفافیت مالی را مورد توجه قرار دهند.

زمانی با بیان اینکه باید در فعالیت های اتاق بازرگانی از نظر همه افراد استفاده شود، افزود: خوشبختانه این امر در اتاق بازرگانی بیرجند به خوبی دیده شده و مدیریت خوبی نیز بر ان حاکم است.

معاون امور استان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: نباید در انتقادها، نقد با تخریب اشتباه گرفته شود که این یکی از مشکلات موجود در برخی از اتاق ها است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: برای تقویت رابطه اتاق بازرگانی با مجلس اقدامات زیادی انجام شده است.

زمانی با اشاره به اجرای طرح های پژوهشی بیان کرد: در اجرای این طرح ها باید از موازی کاری پرهیز شود.

کد مطلب 3874194

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