ارتش آمریکا می‌ تواند بعد از خروج داعش از موصل نیز در عراق بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو پی آی، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا که روزهای پایانی ریاست خود را در «پنتاگون» سپری می کند، امروز در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که نظامیان این کشور می‌ توانند حتی پس از شکست خوردن داعش و آزادسازیِ موصل حضور خود در عراق را حفظ کنند.

وزیر دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتیِ خود در پنتاگون در این باره اعلام کرد: داعش می تواند حتی پس از خارج شدن از دومین شهر بزرگ عراق یعنی موصل، بازهم تهدیدی علیه این کشور و امنیت منطقه به شمار آید.

«اشتون کارتر» در ادامه افزود: تصمیم به ادامه حضور شماری از نظامیان آمریکایی در عراق منوط به نظر دولت این کشور و «حیدر العبادی» نخست وزیر است.

وی بدون اشاره به حمایت های پیدا و پنهان آمریکا از خلق و گسترش تروریست های داعش در سوریه و عراق مدعی شد: تحکیم و تقویت امنیت در عراق به زمان نیاز دارد. حتی پس از موفقیتِ عملیاتِ موصل و شکست داعش، شهرها و شهرستان‌ های کوچکتر دیگری در عراق هستند که لازم است دولت این کشور بر آن‌ ها کنترل داشته و سپس بازسازی و برقراری ثبات در آن ها آغاز شود.

ژنرال «جوزف دانفورد» (Joseph Dunford) رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در ادامه گفت که حفظ بلندمدت نظامیان آمریکا در عراق آشکارا به عنوان یک مسئله به شمار آمده و من قصد دارم ضرورت آن‌ را به دولت بعدی آمریکا گوشزد کنم.