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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۴

اشتون کارتر:

حمله به موصل با حمایت آمریکا صورت خواهد گرفت

حمله به موصل با حمایت آمریکا صورت خواهد گرفت

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد در تهاجم زمینی به موصل آمریکا فقط نقش حمایتی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «اشتون کارتر» وزیر دفاع جدید آمریکا اعلام کرد تهاجم به موصل توسط خود نیروهای عراقی و با حمایت آمریکا صورت خواهد گرفت.

کارتر در طول پرواز به افغانستان در پاسخ به سوال خبرنگاران که از وی پرسیدند آیا آمریکا برای مبارزه با داعش، دوباره نیروهای خود را به عراق اعزام خواهد کرد، گفت:  تهاجم نظامی به موصل کاملاً با هدایت خود عراقی ها و تنها با حمایت آمریکا صورت خواهد گرفت.

وی درباره زمان تهاجم زمینی به موصل گفت: مهم این است که عملیات زمانی برگزار شود که موفقیت آمیز باشد.حتی اگر زمان دقیق عملیات را می دانستم به شما نمی گفتم.
 

کد مطلب 2502310
پیمان یزدانی

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