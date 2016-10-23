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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

«اشتون کارتر» با «مسعود بارزانی» در اربیل دیدار کرد

«اشتون کارتر» با «مسعود بارزانی» در اربیل دیدار کرد

وزیر دفاع آمریکا که به اربیل رفته است، با رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا با «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دیدار کارتر و بارزانی با حضور فرماندهان نیروهای «پیشمرگه» برگزار شد.

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات مربوط به عملیات آزادسازی موصل بحث و تبادل نظر کردند.

کارتر پیشتر با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرده بود.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه پس از دیدار با اشتون کارتر در بغداد با درخواست ترکیه برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام مخالفت کرد.

حیدر العبادی در گفتگو با خبرنگاران همراه کارتر گفت: می دانم که ترک ها خواستار مشارکت در عملیات آزادسازی نینوا هستند اما ما به آنها می گوییم ممنون. عراقی ها خودشان این کار را انجام می دهند و دیگر مناطق را آزاد خواهند کرد.

کد مطلب 3803516

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