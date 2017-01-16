به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی دوشنبه شب در نشست مشترک مسئولان استان مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مرکز سرمایه گذاری جمهوری خلق چین در اراک، اظهار داشت: طی جلساتی که در تهران با تعدادی از نمایندگان اقتصادی کشور چین در ایران داشتیم مباحث مهمی مطرح شده و زمینه برای چنین جلساتی فراهم شد.

وی افزود: جمهوری خلق چین طی سال های گذشته همواره بزرگ ترین شریک تجاری کشور ایران بوده و زمینه های همکاری بین ایران و چین در این سال ها بسیار متنوع بوده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، زمینه بسیار مناسبی برای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری خارجی و تولید مشترک با شرکت های خارجی در ایران پیش بینی شده است.

کریمی خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی تمایل دارد که از واردات صرف کالا به سمت تولیدات مشترک با شرکت های خارجی در ایران بپردازد و قطعا در این تولیدات مشترک رویکرد صادراتی مورد توجه قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به زمینه های بسیار مساعدی که برای سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی وجود دارد، در یک سفر یک روزه امکان شناخت تمامی این ظرفیت ها نیست بنابراین درخواست داریم نمایندگان اقتصادی کشور چین در ایران پیگیری مباحث جلسه امروز و تصمیمات آن و همچنین زمینه جدی عملی شدن توافقات را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: ما در استان این آمادگی را داریم که در سفرهای بعدی، جلسات مشترک میان شرکت های چینی و شرکت های استان مرکزی برگزار شده و توافقات عملی در این راستا صورت پذیرد.