به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.
تیم های کشتی آزاد و فرنگی خراسان رضوی نیز در این مسابقات به میدان می روند که در کشتی آزاد حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیررضا امیری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی نیز کیوان رضایی در وزن ۸۰ و ایمان انصاری در وزن ۸۵ کیلوگرم بعنوان کشتی گیر کمکی حضور خواهند داشت.
ترکیب تیم های خراسان رضوی برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۵۹ کیلوگرم: امید قادری
۶۶ کیلوگرم: محمدحسن حسینی – سید محمد حسینی
۷۱ کیلوگرم: علیرضا افتخاری
۷۵ کیلوگرم: ابوالفضل صاحب کار
۸۰ کیلوگرم: حسین طلعتی- کیوان رضایی
۸۵ کیلوگرم: حسین اسدی- حسن مخدراتی- ایمان انصاری
۹۸ کیلوگرم: وحید دادخواه
۱۳۰ کیلوگرم: سجاد موسوی
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: سعید صفائیان
۶۱ کیلوگرم: رضا قنبرزاده
۶۵ کیلوگرم: هاشم مختاری- مهران دارابی
۷۰ کیلوگرم: محمد متقی نیا
۷۴ کیلوگرم: محمود زارع زاده- محمد قصاب باوفا
۸۶ کیلوگرم: اسماعیل محمودی- حسن یزدانی
۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان
۱۲۵ کیلوگرم: محمد وثوق فیلابی- امیررضا امیری
کشتی پهلوانی:
۶۰ کیلوگرم: امین خدابخش
۷۰ کیلوگرم: جواد سلیمی
۸۰ کیلوگرم: رسول صحرایی
۹۰ کیلوگرم: علی ابراهیمی- محمد حسن زاده
۱۰۰ کیلوگرم: امیرارسلان تاتاری- مصطفی شهری
۱۰۰+ کیلوگرم: احمد میرزاپور
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