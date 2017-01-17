به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

تیم های کشتی آزاد و فرنگی خراسان رضوی نیز در این مسابقات به میدان می روند که در کشتی آزاد حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیررضا امیری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی نیز کیوان رضایی در وزن ۸۰ و ایمان انصاری در وزن ۸۵ کیلوگرم بعنوان کشتی گیر کمکی حضور خواهند داشت.

ترکیب تیم های خراسان رضوی برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم: امید قادری

۶۶ کیلوگرم: محمدحسن حسینی – سید محمد حسینی

۷۱ کیلوگرم: علیرضا افتخاری

۷۵ کیلوگرم: ابوالفضل صاحب کار

۸۰ کیلوگرم: حسین طلعتی- کیوان رضایی

۸۵ کیلوگرم: حسین اسدی- حسن مخدراتی- ایمان انصاری

۹۸ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: سجاد موسوی

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: سعید صفائیان

۶۱ کیلوگرم: رضا قنبرزاده

۶۵ کیلوگرم: هاشم مختاری- مهران دارابی

۷۰ کیلوگرم: محمد متقی نیا

۷۴ کیلوگرم: محمود زارع زاده- محمد قصاب باوفا

۸۶ کیلوگرم: اسماعیل محمودی- حسن یزدانی

۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان

۱۲۵ کیلوگرم: محمد وثوق فیلابی- امیررضا امیری

کشتی پهلوانی:

۶۰ کیلوگرم: امین خدابخش

۷۰ کیلوگرم: جواد سلیمی

۸۰ کیلوگرم: رسول صحرایی

۹۰ کیلوگرم: علی ابراهیمی- محمد حسن زاده

۱۰۰ کیلوگرم: امیرارسلان تاتاری- مصطفی شهری

۱۰۰+ کیلوگرم: احمد میرزاپور