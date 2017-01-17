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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

رقابت‌های کشتی جام تختی - مشهد؛

ترکیب تیم‌های خراسان مشخص شد/ حسن یزدانی به وزن ۸۶ کیلوگرم آمد

ترکیب تیم‌های خراسان مشخص شد/ حسن یزدانی به وزن ۸۶ کیلوگرم آمد

چهار کشتی گیر کمکی در ترکیب تیم خراسان رضوی به عنوان میزبان رقابت‌های بین المللی کشتی جام تختی به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

تیم های کشتی آزاد و فرنگی خراسان رضوی نیز در این مسابقات به میدان می روند که در کشتی آزاد حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیررضا امیری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی نیز کیوان رضایی در وزن ۸۰ و ایمان انصاری در وزن ۸۵ کیلوگرم بعنوان کشتی گیر کمکی حضور خواهند داشت.

ترکیب تیم های خراسان رضوی برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم: امید قادری

۶۶ کیلوگرم: محمدحسن حسینی – سید محمد حسینی

۷۱ کیلوگرم: علیرضا افتخاری

۷۵ کیلوگرم: ابوالفضل صاحب کار

۸۰ کیلوگرم: حسین طلعتی- کیوان رضایی

۸۵ کیلوگرم: حسین اسدی- حسن مخدراتی- ایمان انصاری

۹۸ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: سجاد موسوی

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: سعید صفائیان

۶۱ کیلوگرم: رضا قنبرزاده

۶۵ کیلوگرم: هاشم مختاری- مهران دارابی

۷۰ کیلوگرم: محمد متقی نیا

۷۴ کیلوگرم: محمود زارع زاده- محمد قصاب باوفا

۸۶ کیلوگرم: اسماعیل محمودی- حسن یزدانی

۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان

۱۲۵ کیلوگرم: محمد وثوق فیلابی- امیررضا امیری

کشتی پهلوانی:

۶۰ کیلوگرم: امین خدابخش

۷۰ کیلوگرم: جواد سلیمی

۸۰ کیلوگرم: رسول صحرایی

۹۰ کیلوگرم: علی ابراهیمی- محمد حسن زاده

۱۰۰ کیلوگرم: امیرارسلان تاتاری- مصطفی شهری

۱۰۰+ کیلوگرم: احمد میرزاپور

کد مطلب 3879341

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