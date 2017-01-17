میزان اشتغال زایی دولت در جهان بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی بعدازظهر امروز در نهمین نشست خبری خود اظهار داشت: خوشحالم امروز فرصت فراهم شد که در خدمت رسانه‌ها باشم. من در آغاز صحبت لازم می‌دانم از مردم قدرشناس، فهیم و زمان‌شناس ایران که در ضایعه درگذشت حضرت آیت‌الله هاشمی با حضورشان، با اشک‌شان، با آهشان و با حرکت پرشورشان در خیابان‌ها در مراسم نماز، در مراسم بدرقه پیکر پاک ایشان حضور یافتند، تشکر کنم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم ما به خوبی قدر بزرگان، خادمان و آنهایی که در پیروزی انقلاب و استقرار این نظام و توسعه و آبادانی کشور و از همه مهمتر نشان دادن راه صحیح در مسائل مهم جمهوری‌ اسلامی تلاش کردند را می‌دانند.

وی افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی علاوه بر خدمات شایان به اسلام و انقلاب و ایران با صبرشان، متانت‌شان و سکوتشان، آنجا که برای نظام لازم می‌دیدند و با آرامش‌شان در مسائل مهم سیاسی با روش اعتدال و خردشان با حوصله و سعه‌صدرشان به ما نشان دادند بهترین روش و راه برای اداره کشور و تعامل با افکار و اندیشه‌های مختلف کدام است.

رئیس‌جمهور افزود: امروز آن مرد بزرگ در کنار ما نیست و ما نمی‌توانیم مستقیماً از افکار آن مرد بزرگ استفاده کنیم اما از شیوه، راه و نصایح او و آنچه از نوشته‌ها و آثار ایشان باقی مانده، می‌توانیم استفاده کنیم و در راه اعتدال و خرد با صبر و حوصله برای حل معضلات کشور تلاش کنیم.

روحانی از همه فعالان سیاسی و اجتماعی کشور خواهش کرد شیوه ایشان برای آبادانی کشور را ادامه دهند و گفت: از همه چیز مهمتر این است که در فضای آرام و اعتدالی، اخلاق و فرمان الهی زیر پا گذاشته نشود.

وی هشدار داد: نکند به خاطر برخی مسائل فردی و جناحی بخواهیم راه درست و شیوه‌هایی که خداوند توصیه کرده به دست فراموشی بسپاریم.

رئیس‌جمهور از مردم به خاطر حمایت‌شان از دولت تشکر کرد و گفت: اگر ما در فضای سیاسی، اقتصادی و علمی، دستاوردهایی داشتیم، به خاطر حضور، تلاش، ایستادگی، استقامت، اندیشه، صبر، حوصله و امید مردم به آینده این کشور و نظام بوده است.

روحانی اظهار داشت: ما در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشتیم و در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به تلاش بیشتر داریم؛ راه تلاش، کوشش و پیگیری برای دستیابی به اهدافی که هنوز نرسیدیم، باز است.

وی تصریح کرد: خوشحالم که در آغاز سال به مردم وعده داده بودم تلاش من برای دستیابی به رشد پنج درصدی است و امروز شاهد رشد ۷.۴ درصدی هستیم که در منطقه نظیری برای آن نمی‌شناسیم و در سطح جهان نیز نمونه‌ای وجود ندارد.

رئیس جمهور اظهار داشت: سپاسگزارم از کارآفرینان که در زمینه اشتغال توانستیم قدمهای بلندی را برداریم اینکه در طول یک سال بیش از ۷۰۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شود نظایر زیادی ندارد. در دنیا هم نظایر زیادی ندارد. ۷۰۰ هزار شغل بسیار زیاد است اما برای کشور ما به خاطر انباشت مشکلات کم است.

موفقیت ما در مذاکرات هسته ای و برجام متعلق به دولت یازدهم و شخص خاصی نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موفقیت ما در مذاکرات هسته ای و برجام متعلق به دولت یازدهم و شخص خاصی نیست، گفت: برجام از آن ملت ایران، رهبری مقتدر، شهیدان هسته ای، دیگر فداکاران و استقامت یک ملت است.

روحانی برجام را دستاورد بزرگ ملت ایران خواند و گفت: کسی فکر نکند به خاطر انتخابات سال آینده باید از برجام بیش از حد سخن بگوید یا کمتر از حد لازم سخن بگوید. از برجام مهمتر حق ما و موفقیت ملت ما است. چرا در پیشگاه خداوند نسبت به موفقیتمان شاکر نباشیم. هر کاری ممکن است نقصی داشته باشد اما جمع این کار یک موفقیت بزرگ برای ملت ما بود.

روحانی برجام را پیرزوی بزرگ ملت ایران در عرصه اخلاق خواند و گفت: به دنیا گفته بودیم که بدنبال سلاح کشتار جمعی و هسته ای نیستیم و ما در برجام برای دنیا اثبات کردیم که ملت ایران و نظام ایران راستگو است و آنهایی که علیه ملت ایران به ناروا سخن گفتند باید سرافکنده باشند.

رئیس جمهور اظهار داشت: کمتر کسی از صاحب نظران فکر می کرد مشکل حل شود اما آژانس اعتراف کرد مسئله هسته ای ایران پایان یافته و از این پس نسبت به آینده موضوع بررسی می شود.

غیبت ایران در صحنه منطقه و جهان یک خسارت برای جهان بود.

وی پایان پرونده هسته ای ایران را موفقیت ملت ایران از نظر سیاسی خواند و گفت: ما بدنیا اعلام کردیم ایران کشوری نیست که با آن رفتار امنیتی شود و ایران در مسائل مختلف جهان می تواند در صحنه باشد و غیبت ایران در صحنه منطقه وجهان یک خسارت برای جهان بود.

روحانی تصریح کرد: می خواستیم بگوییم ایران هراسی نادرست است و ایران بدنبال صلح و امنیت در جهان است. می خواستیم بگوییم ایران نباید تحت فصل ۷ شورای امنیت به عنوان کشوری خطرناک برای صلح و امنیت جهانی قرار می گیرد.

رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه ما از نظر سیاسی موفق و پیروز شدیم، گفت: قطعنامه های ظالمانه را بدست کسانی که آنها را صادر کرده بودند لغو کردیم. ما برای احقاق حقوق ملی مان موفق شدیم. ما غنی سازی را حق ملت ایران می دانیم. می گفتیم ما حق داریم در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای تلاش کنیم.

وی ادامه داد: امروز سازمان ملل و جهان فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران را به رسمیت شناخته و این موفقیت حقوقی ملت ایران است.

همه تحریم های هسته ای بعد از اجرایی شدن برجام در بیست و هفتم دی ماه سال گذشته برداشته شده است

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ما در مذاکرات هسته ای با موفقیت اقتصادی نیز دست یافتیم گفت: ما به ملتمان گفته بودیم زمانی توافق هسته ای را می پذیریم که همه تحریم های هسته ای ایران را دولت هایی که با ما مذاکره می کنند بالمره کنار بگذارند.

وی ادامه داد: ما گفته بودیم قدم به قدم آماده نیستیم که تحریم را کنار بگذاریم. یک روز بگوییم امروز پتروشیمی آزاد است بعد از سه ماه بگوییم حالا نفت آزاد است و بعد از چند ماه بگوییم حالت فعالیت های مربوط به فلزات گرانبها آزاد است و بعد از آن نیز روابط بانکی و بیمه را آزاد کنیم. ما گفته بودیم تحریم ها بالمره باید برداشته شود و من به ملت بزرگ ایران می گویم همه تحریم های هسته ای بعد از اجرایی شدن برجام در بیست و هفتم دی ماه سال گذشته برداشته شده است.

روحانی اظهار داشت: امروز در نفت و گاز و حمل و نقل تحریمی نداریم. ما امروز در مسائل بانکی با دولت ها و بانکهای بزرگ دنیا رابطه ای عالی داریم البته بانکهایی که دارای سهام خصوصی هستند گاهی احتیاط های بیش از حدی را انجام می دهند و برخی از کشورهای بزرگ و بویژه آمریکا در اجرای برجام سنگ اندازی می کنند. توقع ما هم از ابتدا نسبت به آمریکا این چنین بود. وقتی یک دولتی، دولت خصم است پیداست که از همه توان خود برای اجرای یک توافق استفاده نکند.

رئیس جمهور اظهار داشت: اما در عین حال امروز مردم ما به امید بسیار فراوانی در زمینه اقتصادی دست یافته اند و اگر مشکلاتی باقی مانده باید آن مشکلات را حل و فصل کنیم.

ما مقتدرانه عمل کردیم و خواهیم کرد اما عجولانه کاری نکردیم و نخواهیم کرد

وی تاکید کرد: مردم عزیز ما بدانند در توافقات جهانی حتی اگر توافق با یک کشور باشد ممکن است اشکالاتی در اجرا پیش بیاید. مسائلی داشته باشیم در بعضی موارد کار به دلخواه پیش نرود اما نباید حوصله مان را از دست بدهیم باید منافع ملی مان را مد نظر قرار دهیم.

روحانی گفت: در زمینه توافق بزرگ که با شش کشور بسته شده و دارای آثار جهانی بوده و در برخی ابعاد مربوط به سازمان ملل است طبیعی است در بعضی موارد مشکلاتی داشته باشیم اما در برابر بدعهدی ها با قدرت ایستاده ایم. مردم ما مطمئن باشند ما مقتدرانه عمل کردیم و خواهیم کرد اما عجولانه کاری نکردیم و نخواهیم کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: منافع ملی برای ما اصل است و این منافع ملی را همواره مد نظر قرار می دهیم.

روحانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شهروند درباره دستاوردهای برجام برای فقرا و حاشیه نشینان گفت: برجام تعلق به همه ملت و اقشار مستضعف دارد. اگر ۲۷ دی پارسال برجام اجرایی نمی شد و فرض بگیرید تحریم هایی که می‌خواستند تساعدی بالا ببرند، افزایش نمی یافت و همین گونه باقی مانده و وضع نفت با همان قیمت عادی ادامه پیدا می کرد درآمد ما ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر نبود.

روحانی افزود: با اجرای برجام تا پایان امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داریم، اما اگر این رقم نبود، باید آن را از کجا تامین می کردیم، حقوق پرستاران، کارگران، بازنشستگان و یا اینکه حقوق بخش امنیتی و نظامی را نمی دادیم!؟

وی با اشاره به اینکه آنهایی که نقد می کنند، لوکس نقد می کنند، ادامه داد: نقد لوکس جایگاهی ندارد. اگر برجام نبود امروز کارگران حوزه نفت و گاز که باعث شدند صادرات ما در این حوزه به قبل از دوران تحریم برسد، چه وضعی داشتند؟ این شرایط را آنها آماده کردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: در زمستان امسال که گاز برخی کشورها هم بخاطر مسائل شرکتی آنها قطع شد، بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز در کشور استفاده کردیم.

روحانی گفت: ۱۱ میلیون حاشیه نشین که بیمه نداشتند را بیمه کردیم، بهداشت و درمان به آنها خدمات می رساند کاری که تا پیش از این اتفاق نمی افتاد بنابراین برجام و آثار آن تعلق به همه مردم دارد.

وی با بیان اینکه موضوع برجام ملی است، تصریح کرد: ممکن است کسی گوشه ای از برجام را نقد کند، اما برجام موضوع دولت نیست آنهایی که می خواهند نقد کنند موضوعات دیگری هست، اگر کسی آثار برجام را کوچک نشان دهد، کار ملت را کوچک نشان داده چون همه نهادهای کشور از جمله مجلس و شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کردند.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که مسئولان در هر حوزه بتوانند خدمات خود را به ملت در مصاحبه های مختلف تشریح کنند.

روحانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایلنا درباره اینکه در فقدان آقای هاشمی کشور پشتوانه مهمی را از دست داده است و شما مورد هجمه منتقدان و تندروها قرار دارید و در عین حال زمزمه هایی در مورد رد صلاحیت شما شنیده می شود، آیا وقت آن نشده که بزرگان نظام قبل از دست دادن سرمایه های نظام کاری بکنند، گفت: آیت الله هاشمی شخصیت بزرگ نظام ما بودند که جای خالی ایشان هیچ وقت پر نمی شود، جای ایشان خالی است مثل اینکه جای بهشتی و جای مطهری همچنان خالی است؛ امیدوارم تا جایی که ممکن است همه ما مانند آیت الله هاشمی در انجام وظیفه خود کوشا باشیم.

وی خطاب به خبرنگار سوال کننده افزود: درباره بقیه مسائل که مطرح کردید هم ما را با شورای نگهبان به دعوا نیندازید اینها شایعات است به آن دامن نزنید.

روحانی گفت: انتخابات سال آینده است و تا آن زمان خیلی وقت مانده، امروز باید برای خدمت به نظام کمربندها را محکم کنیم. مردم بزرگ ما نشان دادند در هر موضوعی عظمت و بزرگی دارند همانطور که در رحلت آیت الله هاشمی نشان دادند که چقدر باعظمت هستند. باید نسبت به بزرگی این ملت کار کنیم.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: از همه چیز مهمتر و حتی از انتخابات مهم تر خدمت به نظام و ملت است، همه باید تا روز آخر کار کرده و در صحنه باشیم.

روحانی تصریح کرد: امیدوارم نگرانی هایی که در بیان شما مطرح شد، روز به روز کاسته شود؛ فضای وحدت ملی که در رحلت آیت الله هاشمی ایجاد شد و باعث شد همه جناح ها و اندیشه های مختلف در صحنه باشند، باید همچنان حفظ شود.

وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اینکه از ۷۰۰ هزار شغلی که ایجاد شده چه سهمی متعلق به فارغ التحصیلان است و دولت چه برنامه ای برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دارد، گفت: مسئله اشتغال، مسئله بسیار مهم پیش رو است.

رئیس جمهور افزود: برای همه متولدین دهه ۶۰ باید در دهه ۸۰ شغل ایجاد می شد، از نیمه دوم دهه ۸۰ اشتغال متوقف شد به طوری که می توان گفت اشتغال خالص از سال ۸۵ تاحدود ۹۱ تقریبا به صفر رسید.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: درست در سال هایی که باید اشتغال ایجاد می شد و در زمانی که وضع درآمدی ما خوب بود، متاسفانه به جای ایجاد اشتغال واردات را افزایش دادیم که امروز باید این مسئله جبران شود.

روحانی گفت: در آن مقطع فضای دانشگاه ها نیز وسعت یافت، دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی، آزاد و همه دانشگاه ها شروع به توسعه و افزایش دانشجو کردند همین باعث شد آمار دانشجویان به حدود ۴ میلیون و در نهایت امروز نزدیک به ۵ میلیون نفر برسد که اینها به تدریج فارغ التحصیل شده و نیازمند شغل هستند.

وی ادامه داد: از تابستان پارسال تا تابستان امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی فعال وارد بازار کار شدند که این جزء آمارهای بی‌سابقه سال های قبل است. البته بیکاری های قبلی هم اضافه شدند. بنابراین بیکاری افزایش یافته است یعنی اگر می توانیم در سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم بیکاری در همان رقم قبلی ثابت می ماند، اما ما ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در مسئله برجام یکی از موضوعات مدنظر ما اشتغال جوانان بود، خاطرنشان کرد: اشتغال با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز فعال کردن بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی محقق خواهد شد.

روحانی گفت: کسانی که می گویند امروز رکود است و ما رونق را نمی بینیم باید عینک بزنند و درمان کنند، همین بخش فولاد را نگاه کنید ببینید که امسال در مقایسه با سال گذشته چه وضعیتی داریم.

وی با اشاره به اینکه البته هنوز بخش هایی از اقتصاد ما نیز فعال است و باید برای فعال کردن آن تلاش کنیم، یادآور شد: امسال تسهیلات بیشتری برای رونق داده شد و تحرک قابل توجهی نسبت به سال گذشته صورت گرفت به طوری که طی دو ماه اخیر در دیدار همه استانداران از آنها شنیده ام که در استان خودشان شاهد رونق هستند اما کم کاری های گذشته آنقدر عمیق بوده که هنوز جای آن پر نشده است.

رئیس جمهور گفت: همه آثار رونق را هنوز در همه بخش ها نمی بینیم اما امسال حرکت خوبی ایجاد شده است.

آینده سوریه و دولت حاکم، به خواست مردم سوریه بستگی دارد

رئیس‌جمهور در ادامه نشست خبری خود و در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه الجزیره در رابطه با ایده‌های ایران برای حل بحران سوریه در نشست آینده «آستانه»، اظهار داشت: مسائل منطقه ما به ویژه سوریه بسیار مهم است؛ این درگیری‌ها از پنج سال گذشته شروع شده و ما در مجموع خوشحالیم که درباره یک آتش‌بس توافق شد و این یک شروع مثبت است که بین دولت و برخی گروه‌های مسلح آتش‌بس برقرار شده است؛ البته دو گروه داعش و النصره تروریست بوده و خارج از این موضوع هستند.

روحانی تأکید کرد: این آتش‌بس باید حفظ شود و نگذاریم آتش جنگ دوباره شعله‌ور شود؛ همچنین قبلاً هنگامی که صحبت مذاکره می‌شد، یک عده خارج‌نشین می‌آمدند و صحبت می‌کردند و می‌رفتند، اما امروز مذاکره بین دولت و گروه‌های مسلحی است که آتش‌بس را پذیرفته‌اند؛ این می‌تواند زمینه مذاکره واقعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تلاش بسیاری را برای اجلاس «آستانه» انجام داده‌اند و اساس این اجلاس نیز مذاکرات سوری ـ سوری است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: همه تلاش ما این است که قدم اول در اجلاس «آستانه»، قدم پایانی نباشد و این یک گام برای حل مسائل بعدی باشد؛ مسائل سوریه یکی دوتا نیست و پیچیدگی خاصی دارد و مسائلی مانند کردها و نیروهای خارجی نیز در سوریه وجود دارد که باید به تدریج حل شود.

روحانی تصریح کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده است که مسائل سوریه از طریق سیاسی و مذاکره حل شود و در رابطه با آینده سوریه و اینکه چه دولتی حاکم شود نیز همه اینها وابسته به خواست مردم سوریه است و هیچ‌کسی حق ندارد برای مردم تصمیم بگیرد.

وی افزود: شرایط در سوریه باید برای یک انتخابات آزاد فراهم شود و هر چه مردم گفتند باید بپذیرند.

عربستان خودش مشکل را با ما آغاز کرد/حاضریم به سعودی‌ها کمک کنیم

رئیس‌جمهور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار روسیا الیوم مبنی بر اینکه شما حدود چهار سال پیش وعده حل مشکلات با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی را دادید، اما سال گذشته شاهد اوج‌گیری تنش با عربستان بودیم و اینکه حرکت‌های میانجی‌گرانه میان ایران و عربستان صحت دارد یا خیر، گفت: اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم، روابط نزدیک با همسایگان و به ویژه کشورهای اسلامی است و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نیز مستثنی نیستند.

روحانی ادامه داد: ما همیشه روابط خوبی را با آنها می‌خواستیم و در این زمینه تلاش کرده‌ایم، اما عربستان خودش مشکل را شروع کرد؛ از حمله به یک کشور همسایه که هیچ مبنایی نداشته و ندارد، آغاز شد و این به نفع منطقه و عربستان است که این حملات را به کشور عزیز و برادر ما یمن خاتمه دهد و مداخله در کشورهایی مانند بحرین را نیز پایان دهد.

وی اظهار داشت: ما از جهت روابط دوجانبه هیچ مشکلی با عربستان نداریم، مشکلات ما به مداخلات و تجاوزهای عربستان در منطقه برمی‌گردد و اساس مسئله این است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مسائلی مانند اعدام شیخ نمر و سفارت عربستان در تهران پیش آمد و خود عربستان به صورت یکجانبه، روابطش را با ما قطع کرد؛ از آن پس، کشورهایی سعی کردند برای میانجی‌گری تلاش کنند که عراق و کویت از جمله آنها هستند، البته ۸ یا ۱۰ کشور دیگر هم هستند که مسئولانشان در این زمینه با ما صحبت کرده‌اند.

روحانی با ابراز امیدواری برای حل مشکل موجود با عربستان سعودی، تصریح کرد: ما می‌خواهیم در منطقه صلح و ثبات برقرار باشد و ایران نیز قصد مداخله در عربستان را ندارد و نمی‌خواهد این کشور از صحنه سیاست منطقه حذف شود، اما وقتی این رفتارها صورت می‌گیرد و تروریست‌ها از منابع عربستان استفاده می‌کنند، امیدواریم مسئولانشان راه درستی را در پیش بگیرند.

وی تأکید کرد: ما حاضریم برای حل مسائل یمن و منطقه به عربستان کمک کنیم تا صلح و ثبات بیشتری در سطح منطقه حاکم شود.

روحانی در پاسخ به واحد مرکزی خبر که با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل قرار داریم و مطالبه رهبری انقلاب هم از دولت اقدامات جهشی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هست دولت شما چه اقدام ویژه ای را در راستای تحقق این سیاست ها و افزایش تولید و دیگر شاخصه های مهم اقتصادی انجام داده است، گفت: مسئله اقتصاد مقاومتی برای ما بسیار اهمیت دارد و دولت در تلاش برای اجرای تمام مصادیق آن سیاست های اقتصاد مقاومتی است. خود برجام توانسته فضا را برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی فراهم کند و البته می داند که برجام یک تولید کننده و یا سرمایه گذار نیست بلکه فضا را آماده می کند و موانع را بر می دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، دولت و ملت همه باید دست به دست هم دهند. اولین کاری که امسال در جهت اقتصاد مقاومتی صورت گرفت در حوزه انرژی و نفت و گاز بود یعنی کار ساده ای نیست افزایش تولیدات و صادرات نفت از یک میلیون بشکه به بالای ۲ میلیون بشکه و یا اینکه یک میلیون بشکه نفت را به تولیدات اضافه کردن و یا چاههای بسته شده نفت را باز کردن بلکه کار بسیار عظیمی را صنعت نفت انجام داده است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی پتروشیمی در حال افتتاح است و خود من هم به یکی، دو پتروشیمی جهت افتتاح رفتم ادامه داد: معنای اقتصاد مقاومتی چیست؟ معنای آن این است که افزایش تولید، صادرات و اشتغال را داشته باشیم.

روحانی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی این تحولی که رخ داد و در تولید گندم خودکفا شدیم و اینکه تولید کشاروزی ما از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۷ میلیون تن رسیده جهشی بزرگ در بخش کشاورزی است.

رئیس جمهور اظهار داشت: در بخش تولید خودروها نیز جهش خوبی را داشتیم و به زودی انشاالله خودروهای مشترک ساخت داخلی و خارجی خواهیم داشت که ۳۰ درصد آن به خارج از کشور صادر می شود.

وی گفت: در حوزه گردشگری هم اقدامات خوبی انجام گرفته است و همین خرید هواپیما، صنعت گردشگری ما را به حرکت در می آورد، اما برخی می گویند خرید هواپیما چه سودی برای مردم ما دارد. ما می گوییم برای راننده تاکسی، هتلدار، مغازه دار، برای همه کسانی که در مسئله گردشگری فعال هستند تاثیرگذار است.

روحانی افزود: مردم ایران وقتی می خواهند به یک سفر خارج از کشور بروند پول خود را به شرکت های خارجی هواپیمایی می دهند و ما اینجا آیا باید خوشحال باشیم که سالی ۴-۵ میلیارد دلار پول کشورمان به شرکت های هواپیمایی کشورهای همسایه می رود؟ چرا این پول به جیب خودمان نرود.

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از خرید هواپیما فقط یک هواپیمای قشنگ و شیک در آسمان را می بینند، ادامه داد: این هواپیمای جدید بلیت می خواهد، سوخت می خواهد، جا می خواهد و برای کسانی که می خواهند به سفر کربلا بروند و یا سوریه بروند در آینده ای نزدیک امیدوارم امن بشود و یا به سفر حج بروند و یا به هر جای دیگری که قصد سفر دارند با یک هواپیمای سالم و تمیز سفر کنند اما گویا برخی مشکل دارند و می گویند ما باید هواپیمای کهنه سوار بشویم. خب شما هواپیماهای کهنه را سوار بشوید.

وی گفت: صرف خرید این هواپیما، یک تحول است در اشتغال، در زندگی مردم، مسئله ریل به طور مثال که اگر ما یک مقدار وضعیت اقتصادی ما متناسب باشد ۴-۵ استان هستند که این ریل ما به این استانها وصل می شود و برخی از آنها ممکن است تا پایان امسال و برخی نیز تا پایان سال آینده انجام می شود و کار بسیار بزرگی است.

روحانی گفت: من تصور می کنم که اقدامات خوبی امسال در زمینه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته اما کار بسیاری داریم تا بتوانیم به همه اهدافی که ملت عزیز و رهبری انقلاب دارند دست پیدا کنیم.

رئیس قوه مجریه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ابتکار که چه تضمینی برای اجرای منشور حقوق شهروندی وجود دارد با توجه به اینکه بخشی از نهادها و یا ارگانهایی که در حقوق شهروندی نقش دارند خارج از دولت هستند تصریح کرد: حقوق شهروندی جزو قول های من در انتخابات سال ۹۲ بود و در همان ۱۰۰ روز اول، اولین نسخه حقوق شهروندی را منتشر کردیم و در مصاحبه ای که داشتم این مسئله را هم در آن مقطع زمانی مطرح کردم و با همه دستگاههای دولتی و ارگانها در این خصوص صحبت کردیم و خود من هم ناچار شدم جلسات متعددی با حقوقدانها و مسئولین برای تکمیل منشور حقوق شهروندی داشته باشم.

رئیس جمهور گفت: این منشور حقوق شهروندی یک منشور خوب و کاملی است که ممکن است در آینده تکمیل تر بشود و مبتنی بر قانون اساسی و به طور خاص فصل سوم و اصل یکصد و سی و چهارم آن که می گوید خط مشی و برنامه را رئیس جمهور تعیین می کند.

وی اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی را با همه موادش به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهم کرد و از آنها خواهم خواست تا آن را اجرا کنند و نکته ای هم که شما گفتید درست است که حقوق شهروندی تنها به دولت ارتباط ندارد و علاوه بر اینکه دولت و همه مردم باید برای اجرای آن به همدیگر کمک بکنند دیگر قوا هم باید به میدان بیایند علی الخصوص قوه قضائیه و من امیدوارم دو قوه دیگر در کنار قوه اجرایی برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی به دولت کمک کنند.

روحانی ادامه داد: اینکه در مقام عمل هنوز برخی از حقوق شهروندی در جامعه عمل نمی شود متاسف هستم و به عنوان رئیس جمهور همواره این مسائل را دنبال می کنم. در دولت بخصوص از طریق وزیر دادگستری که پیوند بین دو قوه را به عهده دارد هم کتبا و هم شفاها به طور منظم دنبال می کنم اما حل برخی از مسائل زمان می برد و شاید ما دلمان بخواهد که برخی از امور همین امشب انجام شود نه حتی فردا اما تلاش ما و توان ما تا یک حدی است که در قانون مشخص شده است و نیازمند کمک هستیم و در برخی موارد نیازمند به اجماع نظام داریم.

رئیس جمهور گفت: من به آینده بسیار امیدوار هستم که بتوان همه تلاش ها را روزی به ثمر بنشانیم.

توافق هسته‌ای در بخش‌های دولتی تقریباً اجرا شده است

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه رسالت مبنی بر اینکه یک سال پیش یعنی قبل از برجام، شما فرمودید که هیچ سندی را امضا نمی‌کنیم مگر تمام تحریم‌ها برداشته شود و نه تنها این‌طور نشد، بلکه تحریم جدید آیسا اجرا شد. همچنین دو میلیارد دلار از پول ایران سرقت شد. چطور شد که این سند امضا شد؟ گفت: فکر کردم می‌خواهید بگویید که تحریم‌ها بیشتر شده است.

روحانی ادامه داد: آنچه که در برجام بود یعنی مقصود ما تحریم‌های هسته‌ای است و تحریم‌های دیگر، سیر دیگری می‌خواهد. توافق هسته‌ای با اجرایی شدن برجام در بخش‌های دولتی تقریباً اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در بخش نفت و گاز، چیزی به اسم تحریم نداریم، افزود: در سرمایه‌گذاری نفت مشکلی نداریم و یکی از موارد آن، این است که پنج میلیارد دلار در آینده سرمایه‌گذاری می‌شود. در حمل و نقل تحول ایجاد شده است. همچنین در تجهیزات پزشکی، تحول به وجود آمده است.

آیسا تحریم جدید نیست و اجرا هم نشد

رئیس‌جمهور خطاب به وزیران کابینه خود گفت: به مردم توضیح بدهید که بعد از برجام چه مشکلاتی رفع شده است. وزیر نفت به من گفت بعد از برجام یک دهم برای برخی تجهیزات پول می‌دهیم. راه باز شده است و در بیمه مشکلی نداریم. البته در بخش بانکی یک مقدار مشکل وجود دارد.

روحانی با تأکید بر اینکه تحریم‌ها برداشته شده اما اینکه آمریکایی‌ها بدعهدی کرده‌اند، درست است، اظهار داشت: آیسا تحریم جدید نیست و اجرا هم نشد؛ تمدید یک تحریم قبلی است و از نظر ما نقض برجام است. اگر اجرا می‌شد، حرف شما درست بود.

وی با بیان اینکه صدا و سیما گاهی می‌خواهد حرف را خلاصه کند اما چیز دیگری می شود، گفت: من گفتم اگر آمریکایی‌ها تمدید آیسا را بلااثر نکنند، نقض فاحش برجام است. دولت آمریکا با فشار جمهوری اسلامی به آنها و ۱+۵ دو کار انجام داد؛ قانون آیسا که کنگره تمدید کرد، رئیس‌جمهور امضا نکرد، البته وظیفه داشت که وتو کند.

آمریکایی‌ها هم بدقلق‌اند و هم بدعهدی می‌کنند

رئیس‌جمهور افزود: نکته مهم این است که قانون آیسا را بلافاصله بلااثر کردند که اگر نمی‌کردند، ما آرام ننشسته بودیم. البته ما اقدام کردیم و به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی نامه نوشتیم که یکی اجرا شد و یکی در حال اجراست.

روحانی با تأکید بر امکان بدعهدی در آینده افزود: بخشی از اجرای برجام نیز که ما باید آن را انجام می‌دادیم، دیروز تمام شد و روزهای آخر انجام شد؛ بخشی از کار فردو دیروز انجام شده است.

برجام برای آمریکا خیر است

وی با بیان اینکه تحریم‌ها برداشته شده است، افزود: آمریکایی‌ها هم بدقلق هستند و هم بدعهدی می‌کنند. به آینده امیدوارند و برجام چیزی نیست که یک نفر بگوید که من از چیزی خوشم نمی‌آید و این برای آمریکا خیر است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: برجام چیزی نیست که کسی بتواند آن را لغو کند. بعضی‌ها شب که می‌خوابند، منتظرند برجام به هم بخورد. یک عده‌ای ۱۰ یا ۲۰ سال اخیر هر چه پیش‌بینی کرده‌اند، بالعکس شد، اما باز پیش‌گویی می‌کنند. پایه‌های برجام مستحکم است. باید از فضای به وجود آمده، استفاده کرد.

روحانی در پاسخ به سؤال خبرنگار بلومبرگ مبنی بر اینکه ترامپ تا چند روز دیگر به کاخ سفید خواهد رفت و اگر تصمیم به مذاکره دوباره برای برجام بگیرد، چه تدابیری اندیشیده‌اید و این واقعه چه تأثیری در انتخابات آینده ایران خواهد داشت؟ آیا شما دوباره کاندید می‌شوید؟ تصریح کرد: آقای ترامپ اظهاراتی که تاکنون نسبت به برجام انجام داده، این بوده که این توافق خوب نیست.

هیچ مذاکره‌ای نسبت به برجام در کار نخواهد بود

وی اظهارات ترامپ تاکنون را بیشتر شعاری عنوان کرد و افزود: بعید می‌دانم در مقام عمل اتفاقی بیفتد؛ زیرا برجام توافقی دوجانبه نیست و کسی نمی‌تواند بگوید که من خوشم می‌آید یا نمی‌آید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مذاکرات مجدد اصلاً معنایی ندارد، گفت: مذاکرات سال‌ها طول کشیده است و راجع به جمله به جمله و کلمه به کلمه آن بحث شده و به توافق رسیده است. بازگشت معنا ندارد. هیچ مذاکره‌ای نسبت به برجام در کار نخواهد بود.

روحانی ادامه داد: برجام انجام گرفته و تمام شده است. در شورای امنیت سازمان ملل نیز تائید شده و سندی بین‌المللی و توافقی چندجانبه است.

وی در ادامه اظهار داشت: وجود رئیس‌جمهور جدید در کاخ سفید هیچ تأثیری در انتخابات آتی ایران نخواهد داشت و ایران روند خود را دارد و خواست مردم اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

در همه بخش ها از رکود خارج نشده ایم

رئیس جمهور در پاسخ به سوال شبکه خبر درباره مهمترین اقدامی که دولت در دوران باقی مانده از عمر خود عملی خواهد کرد، گفت: آنچه در طول این ۳ سال و نیم اتفاق افتاد تلاش برای تحقق پروژه های مختلف بوده است، چند پروژه باقی مانده که باید تکمیل شود. البته منظورم فقط پروژه های عمرانی نیست که پروژه های عمرانی حتما به پایان می رسد.

وی افزود: دولت باید اجازه ندهد نوسانات اقتصادی ایجاد شده و تلاش کند تورم کاهنده باشد. تلاش ما در سه سال و نیم بر این اساس بوده و تلاش می کنیم تا پایان دولت نیز این کار را ادامه دهیم.

روحانی ادامه داد: در زمینه رشد اقتصادی تلاشمان خروج از رکود بوده و بدون شک ما امروز از رکود خارج شده ایم. البته نه در تمام بخش ها به طور مثال در بخش ساختمان هنوز از رکود خارج نشده ایم که باید برای آن تلاش کنیم.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: در زمینه ایجاد اشتغال در یکسال گذشته کارهای مهمی انجام شده است که این روند باید تا پایان عمر دولت ادامه داشته باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و مردم باید از این فضا استفاده کنند، تصریح کرد: در بخش های مختلف از جمله خرید لوکوموتیو از شرکت های خارجی و ریل سازی، ساخت خودرو با مشارکت شرکت های خارجی و توسعه بنادر کارهای جدی انجام شده که تا پایان دولت نیز باید انجام شود.

وی ادامه داد: تا پایان امسال توسعه منطقه چابهار به پایان خواهد رسید.

روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا به دنبال ایجاد وحدت در جامعه بود، خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم که وحدت، شادابی و نشاط در جامعه به وجود آمده و شکاف ها اضافه نشود.

رئیس قوه مجریه گفت: در مسائل قومیتی این دولت تلاش زیادی کرده تا پیوستگی اقوام، مذاهب و ادیان افزایش یابد، ما همواره به دنبال توسعه فضای علمی و آموزشی در کشور بودیم که در این خصوص شرکت های دانش بنیان با ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد هم در اشتغال و هم در تولید علم بسیار مفید هستند که کار اصلی ما هم توسعه شرکت های دانش بنیان است.

رئیس جمهور یادآور شد: در مدت باقیمانده از دولت یازدهم روابطمان با کشورهای خارجی، فضای فرهنگی و رسیدن به اخلاق حسنه را دنبال می‌کنیم و این روند را در ۶ ماهه پایانی عمر دولت ادامه خواهیم داد.

روحانی در پاسخ به سئوال خبرنگار فرانس ۲۴ مبنی بر اینکه در مذاکرات آستانه آمریکا و عربستان نقش مستقیم ندارند آیا فکر می کنید مذاکرات آستانه می تواند نتیجه بخش باشد؟ گفت: با تلاش ایران، روسیه و ترکیه آتش بس برقرار شد اگر سه قدرت قادر هستند که در حلب و در کل سوریه با گروه هایی که می جنگند، آتش بس برقرار کنند به این معناست که این کشور ها صاحب نفوذ هستند و می توانند این کار را انجام دهند و اینکه با دعوت این سه کشور گروه های مسلح آماده شدند که در آستانه با دولت مذاکره کنند به معنای موفقیت در قدم اول است.

روحانی ادامه داد: کشور هایی که در آستانه حضور ندارند فعالیت مخرب در سوریه داشتند و به تروریست ها کمک می کردند و در آستانه نیستند، آن چه مهم است این است که گروه هایی که در آستانه حضور دارند بتوانند با دولت در قدم های اولیه به توافق برسند.

وی اظهار داشت: اگر اجلاس آستانه بتواند اولین قدم موفقیت را بدست آورد باید ادامه یابد خواست ایران ادامه آتش بس و ادامه مذاکرات و کمک به موفقیت مذاکرات است تا در قدم های بعدی مبارزه با تروریست های داعش و جبهه النصره ادامه یابد تا در نهایت سوریه به ثباتی دست یابد که شرایط برای برگزاری انتخابات در سوریه و تحول در سوریه آماده شود.