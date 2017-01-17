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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

معاون فرهنگی آستان مقدس امام خمینی(ره):

مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب در میدان حضور دارند

مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب در میدان حضور دارند

شهرری-معاون فرهنگی آستان مقدس امام خمینی(ره) گفت: امروز می توان حضور یکپارچه و متحد مردم را برای دفاع از اسلام، انقلاب و مقام معظم رهبری به خوبی مشاهده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی جوادی راد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران که در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با اشاره به در پیش بودن جشن پیروزی انقلاب اظهار داشت: ملت ایران با گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی همچنان در صحنه حضور دارد.

معاون فرهنگی آستان مقدس امام خمینی(ره) افزود: امروز می توان حضور یکپارچه و متحد مردم را برای دفاع از اسلام، انقلاب و مقام معظم رهبری به خوبی مشاهده کرد.

وی با اشاره به این نکته که برنامه های جشن پیروزی انقلاب اسلامی به همت ستاد دهه فجر برگزار می شود، ادامه داد: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، زحمات فراوانی را برای برگزاری مراسم انجام می دهد و برنامه های اجرا شده در جشن پیروزی انقلاب، ناشی از تلاش یک ساله این ستاد است.

جوادی راد با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری مراسم آغازین دهه مبارک فجر در حرم مطهر امام راحل یادآور شد: باید برنامه های روز ۱۲ بهمن به گونه ای برگزار شود که طولانی نشده و همه اقشار و طبقات مردم بتوانند از این برنامه ها استفاده کنند.

کد مطلب 3879868

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