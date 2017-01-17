ایران به تعهداتش در «برجام» پایبند بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، «یوکیا آمانو» مدیرکل این نهاد بین المللی امروز در اظهاراتی از نقش نهاد تحت مدیریت خود در زمینه توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» سخن گفت.

«یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور در کنفرانسی به میزبانی سازمان ملل در «وین» یک سال پس از اجرای برجام در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی در این باره گفت: دیروز اولین سالگرد اجرای توافق جامع هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ (برجام) بود. آژانس در حال راستی آزمائی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران بر اساس برجام بوده و گزارش های منظم من به شورای حکام آژانس در سال گذشته نشان داد که ایران در حال عمل به تعهداتش است.

لازم به ذکر است، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته نیز در اظهاراتی تأیید کرد که تهران مهلت مقرر برای جمع آوریِ «زیرساخت و سانتریفیوژهای اضافی» از تأسیسات غنی سازی اورانیوم خود در «فردو» را رعایت کرده است.