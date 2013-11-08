آمانو دوشنبه به تهران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی که ریاست تیم مذاکره کننده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده دارد اظهار داشت: بنابر اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو دعوت جمهوری اسلامی ایران را برای سفر به کشورمان پذیرفته و روز دوشنبه صبح عازم تهران خواهد شد.



وی افزود: مدیرکل آژانس درتهران دیدارهایی با مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و این در واقع آغاز فصل جدیدی از همکاری ها و به نوعی تقویت همکاری ها بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسائل فیماین خواهد بود.



وی درباره نشست روز دوشنبه (20آبان) بین ایران و آژانس که در تهران برگزار خواهد شدگفت: پیرو جلساتی که جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در 5 مهر و سپس6 و 7 آبان در وین برگزار کردند و دیداری که آقای عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با آقای امانو داشتند دو طرف بصورت محتوایی موضوعات فیماین را بررسی کردند.



نجفی افزود: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد که شامل اقدامات عملی است و مورد بررسی دو طرف قرار گرفت و پیش بینی می شود در جلسه 20 آبان در تهران این متن نهایی شود و به توافق دو طرف برسد.