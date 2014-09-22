به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، "یوکیو آمانو" امروز در نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیانیه ای را منتشر کرد که بخشی از آن به همکاری های انجام شده میان این نهاد و ایران اختصاص داشت.

آمانو در این بیانیه می گوید: از آخرین کنفرانس عمومی برگزار شده پیشرفت های مهمی در مورد اجرای پادمان ها در جمهوری اسلامی ایران داشته ایم. در نوامبر 2013 آژانس و ایران بر اساس "چارچوب همکاری ها" توافق کردند که همکاری های بیشتری برای حل مسائل قبلی و فعلی داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان بخشی از تلاش هایم برای انجام مذاکرات سطح عالی میان آژانس و ایران، در ماه گذشته در تهران ملاقات هایی را با دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران، و دیگر مقامات این کشور داشتم.

این بیانیه مدعی است که بر اساس چارچوب همکاری ها، ایران بخشی از اقدامات اجرایی را بر اساس برنامه ریزی انجام داده اما با این وجود دو مورد در این رابطه باقی مانده که ایران باید آنها را نیز انجام بدهد.

برای حل مسائل موجود این خیلی مهم است که ایران در یک چارچوب زمانی به اجرای پادمان ها ادامه بدهد؛ تمامی اقدامات اجرایی توافق شده بر اساس چارچوب همکاری ها و طرح های جدید پیشنهاد شده ای که امکان توافق در مورد آنها در گام بعدی وجود دارد.

آمانو در ادامه این بیانیه می گوید: آژانس بر اساس توافق نامه پادمان ها به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای مطرح شده از سوی ایران ادامه می دهد اما با این وجود آژانس در موقعیتی نیست که در مورد نبود مواد هسته ای اعلام نشده و فعالیت های ایران و در نهایت نتیجه گیری در مورد اینکه تمام مواد هسته ای موجود در ایران صلح آمیز هستند اطمینان بدهد.

آژانس همچنین به پایش و شفاف سازی موارد مربوط به "برنامه اقدام مشترک" که میان ایران و کشورهای 1+5 (3+3) به توافق رسیده ادامه می دهد و ایران نیز در این مدت در مورد اجرای توافقات انجام شده پیشرفت هایی را داشته است.