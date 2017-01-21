پرورش ماهی در کارخانه تولید گلاب!

مجله مهر: حتما شما هم وقتی به اطرافتان نگاه می‌کنید و می‌خواهید آدم‌های دور و بر موفقتان را از بقیه جدا کنید. حتما ویژگی خاصی را در آنها پیدا خواهید کرد که بعدها می‌فهمید که تنها و تنها مختص خود آنهاست اما بین همه خصوصیت‌هایی که آنها را از بقیه متمایز می‌کند همیشه می‌توانید یک ویژگی مشترک پیدا کنید آن هم اینکه موفق‌ها در تمام دوره‌های زندگی‌شان چیزهایی را می‌بینند که کسی تا به حال به سراغ آنها نرفته است. آنها همیشه در انتخاب‌هایشان ریسک می‌کنند و راه‌هایی را می‌روند که کسی تا به حال به سراغ آنها نرفته است. «آفاق سالاری نصرآبادی» یکی از همین آدم‌هاست مادری که بعد از ورشکست شدن کارخانه قبلی‌شان نا امید نشده و برای ادامه راه به سراغ تولید گلاب و عرقیات گیاهی رفته است. او نه تنها برای فرزندانش که برای بیش از۶۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

همه‌چیز از تعطیل شدن یک کارخانه شروع شد

ماجرا از جایی شروع می‌شود که چیزی حدود ۱۶سال قبل خانم سالاری به فکر راه‌اندازی کارخانه تولید فرآورده‌های لبنی در شهرستان بوانات استان فارس می‌افتند که ساخت و بهره‌برداری آن دو سال به طول می‌انجامد؛ کارخانه‌ای که باتوجه به حرفه‌ای مالکان آن رونق خوبی هم داشته است تاجایی که روزانه از تولید ۵۰تن فرآورده لبنی برخوردار بوده است.«تولید این کارخانه لبنی همین طور ادامه داشت تا اینکه سال ۹۰ کلیه دامداری‌ها در منطقه ما دام‌های خودشان را به خاطر گران شدن علوفه فروختند و ما هم با هدفمند شدن یارانه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل دچار مشکل شدیم و برای ضرر کمتر مجبور شدیم کارخانه را تعطیل کنیم.» که این تعطیلی و بسته شدن خود سرآغاز افتتاح کارخانه‌ای می‌شود که این بار به جای تولید لبنیات سر وقت گلاب عرقیات رفته است.

به خاطر کم‌آبی به سراغ گلاب رفتیم

بسیاری از ما وقتی اسم گلاب و عرقیات را می‌شنویم اولین جایی که به ذهنمان می‌رسد شهر کاشان است جایی که بیشترمان تصور می‌کنیم، تنها اقلیم مناسبی است که در آن می‌توان به پرورش گل محمدی پرداخت؛ اما خانم سالاری معتقد است که جرقه کاشت گل محمدی و راه‌اندازی کارخانه عرقیات گیاهی از بی آبی و یک چاه آب شروع شد.« ما در همان منطقه چاهی داشتیم که آب خوبی داشت و می‌خواستیم آن را به آب آشامیدنی تبدیل کنیم حتی آزمایش هم دادیم که گفتند برای آب آشامیدنی آب خوبی است؛ ولی متاسفانه چون خشکسالی بود با این طرح موافقت نشد تا اینکه به این نتیجه رسیدیم به جای آب آشامیدنی، گلاب و عرقیات تولید کنیم چون در این چند سال به خاطر کم‌آبی جهاد کشاورزی از مردم خواسته بود که در منطقه گل محمدی بکارند چون این گل، گلی است که برای پرورش آن به آب زیادی احتیاج نیست برای همین هم ما از این فرصت استفاده کردیم و تقریباً در اواخر سال ۹۴ به فکر راه‌اندازی کارخانه گلاب و عرقیات افتادیم که با طرح آن هم موافقت شد.»

در کارخانه جدید از کارگران قبلی‌مان استفاده کردیم

تعطیل شدن هر کارخانه‌ای همیشه پیامدهای منفی زیادی را به دنبال داشته است که یکی از غم‌انگیزترین آنها بیکار شدن کارگران و کارکنانی است که تا پیش از آن به واسطه اشتغال در آن کارخانه امرار معاش می‌کردند؛ اما خانم سالاری می‌گوید یکی از کارهایی که با تعطیل شدن کارخانه قبلی و راه‌اندازی کارخانه جدید انجام داده است برگرداندن شغل کارگرهایی بوده است که شغلشان را با تعطیلی کارخانه قبلی از دست داده بودند«ما تلاش کردیم کارگران کارخانه فرآورده‌های قبلی را نگهداریم و در کارخانه جدید برایشان اشتغال‌زایی ترتیب بدهیم برای همین هم در حال حاضر برای بیش از ۶۰ نفر اشتغال‌زایی کرده‌ایم که ۱۵ نفر آن کارکنان کارخانه قبلی ما هستند.»

پسرم گفته بود اگر اینجا شغل داشته باشد به ایران باز می‌گردد

فاصله بین تعطیل شدن کارخانه قبلی و کارخانه جدید چیزی نزدیک به چهار سال است که در این بین یکی از انگیزه‌های اصلی‌ای که باعث می‌شود تا خانم سالاری به فکر راه‌اندازی کارخانه جدید بیفتد برگرداندن و فراهم کردن شغل برای پسری است که در خارج از ایران زندگی می‌کرده است.«پسر بزرگ من در همین چند سالی که کارخانه تعطیل بود در روسیه مشغول تحصیل بود و می‌گفت اگر اینجا شغل مناسبی برایش وجود داشته باشد دوباره به ایران برمی‌گردد برای همین هم ما بیشتر از قبل انگیزه این را داشتیم که دوباره کارخانه جدید را راه‌اندازی کنیم که او هم دوباره به ایران برگردد که شکر خدا این اتفاق هم افتاد و امروز هر سه فرزندم و عروسم همگی با هم در این کارخانه مشغول به کار هستیم.»

با آب پسماند دستگاه تقطیر ماهی پرورش می‌دهیم

اما فعالیت خانم سالاری در این مدت فقط به تولید گلاب و عرقیات گیاهی ختم نمی‌شود و او در کنار این‌ها، در کارخانه جدیدش توانسته با استفاده از آب پسماند دستگاه تقطیر به پرورش ماهی گرمابی و آبیاری مزارع گیاهان دارویی نیز به بپردازد.« الان که شروع کردیم به تولید عرقیات گیاهی، آبی که اطراف دستگاه تقطیر می‌رود تا آن را خنک کند توی استخر می‌ریزد و مرتباً بین استخر و دستگاه تقطیر دور می‌زند تا در مصرف آن صرفه‌جویی شود همین هم باعث شده تا ما از آب استخر برای پرورش ماهی‌های گرمابی مثل کپور و آمور استفاده کنیم که خود این کارهم باعث می‌شود تا آب موجود در استخر تبدیل به یک آب مغذی شود که ما با آن فضای سبز کارخانه را آبیاری کنیم. شاید جالب باشد بدانید که در همان فضای سبز هم به کاشت گیاه‌های دارویی مثل گل گاو زبان پرداخته‌ایم.»

در کارآفرینی ایده مهم‌تر از سرمایه است

خانم سالاری می‌گوید برای راه‌اندازی کارخانه‌اش در کنار داشتن کارخانه قبلی دو وام ۳۰ میلیونی نیز گرفته است که سرجمع می‌شود ۶۰ میلیون تسهیلات، تا جایی که خودش هم معتقد است برای ایجاد اشتغال حتما باید یک سرمایه مناسب برای شروع وجود داشته باشد؛ اما چیزی که از نظر او در کارآفرینی حتی از سرمایه هم می‌تواند مهمتر باشد داشتن یک ایده بکر و مناسب برای کاری است که هر فرد می‌خواهد انجام دهد.«برای انجام این کار سرمایه لازم است و بدون سرمایه انجام آن ممکن نیست تا جایی که می‌توانم بگویم برای شروع کار صرفا هم نمی‌شود به وام و تسهیلات متکی بود؛ اما چیزی که حتی از سرمایه هم می‌تواند مهمتر باشد ایده‌ای است که باید برای انجام کار به آن توجه شود.»