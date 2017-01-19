قربانی شدن مسلمانان را در هیچ کجای جهان تحمل نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در کوالالامپور که برای بررسی وضعیت و حمایت از مسلمانان میانمار برگزار شده است، گفت: درخواست ما از دولت میانمار این است که اوضاع را کنترل کند و شرایط لازم را برای زندگی مسلمانان این کشور فراهم کند.

وی افزود: تابعیت مسلمانان میانمار باید تامین شود تا این مشکل حل شود.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: باید اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به مردم میانمار داده شود و دولت میانمار به اعتقاد ما موظف است شرایط را تحت کنترل قرار دهد و از جنایاتی که علیه مسلمانان در آن کشور می شود جلوگیری شود.

عراقچی گفت: قربانی شدن مسلمانان را ما در هیچ کجای جهان تحمل نخواهیم کرد و این موضع واحد جهان اسلام است و این موضعی است که امروز در این اجلاس بیان خواهد شد.