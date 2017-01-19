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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

عراقچی:

قربانی شدن مسلمانان را در هیچ کجای جهان تحمل نخواهیم کرد

قربانی شدن مسلمانان را در هیچ کجای جهان تحمل نخواهیم کرد

معاون وزیر خارجه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی، تاکید کرد: قربانی شدن مسلمانان را ما در هیچ کجای جهان تحمل نخواهیم کرد و این موضع واحد جهان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در کوالالامپور که برای بررسی وضعیت و حمایت از مسلمانان میانمار برگزار شده است، گفت: درخواست ما از دولت میانمار این است که اوضاع را کنترل کند و شرایط لازم را برای زندگی مسلمانان این کشور فراهم کند.

وی افزود: تابعیت مسلمانان میانمار باید تامین شود تا این مشکل حل شود.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: باید اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به مردم میانمار داده شود و دولت میانمار به اعتقاد ما موظف است شرایط را تحت کنترل قرار دهد و از جنایاتی که علیه مسلمانان در آن کشور می شود جلوگیری شود.

عراقچی گفت: قربانی شدن مسلمانان را ما در هیچ کجای جهان تحمل نخواهیم کرد و این موضع واحد جهان اسلام است و این موضعی است که امروز در این اجلاس بیان خواهد شد.

کد مطلب 3881572

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