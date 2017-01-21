نقش مایه های هنر ایرانی در تور گردشگری اسپانیا

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، عباس مهدوی: نمایش فرهنگ و هنر ایران زمین از چند روز پیش در مادرید آغاز شد و هنر صنعتگران ایرانی و مازندرانی همانند دیگر نمایشگاه های خارجی، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

روبان نمایشگاه فیتور اسپانیا در حالی توسط پادشان اسپانیا بریده شد که نقش مایه های فرهنگ و هنر ایران زمین، این نمایشگاه را دیدنی تر کرده است.

نمایشگاه فیتور اسپانیا ۲۰۱۷ روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه رسماً گشایش یافت تا یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری جهان رقم بخورد و هنرمندان ایرانی و مازندرانی نیز در نمایشگاه امسال حضور پررنگ و قابل‌توجهی دارد و در آیین گشایش این رویداد معتبر و مهم گردشگری، سفیر و رایزن فرهنگی ایران و عضو ارشد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی حضور داشت.

هفت سالی است که مدیریت غرفه‌های ایران در فیتور بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی است که به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی زمینه معرفی ایران و حضور فعالان گردشگری را در این رویداد شناخته‌شده فراهم می‌کند.

پس از کسب تجربه هفت‌ساله، برای نخستین بار، ایران در سالن ۴ و کنار بزرگان گردشگری جهان قرارگرفته و در فضای ۳۰۴ متری پذیرای بازدیدکنندگان است. امسال ۱۹ شرکت خصوصی و نیمه‌خصوصی گردشگری ایران در حوزه‌های توراپراتور ها، آژانس‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری، خدمات گردشگری و هتلداری پررنگ‌ترین حضور ایران را در نمایشگاه فیتور رقم زدند.

این نمایشگاه همه‌ساله به مدت پنج روز برگزار می‌شود، سه روز اول این نمایشگاه اختصاص به بازدیدکنندگان تخصصی شامل تور اپراتورها، خبرنگاران حوزه صنعت گردشگری و هتلداران و فعالان گردشگری اختصاص دارد، دو روز آخر هم درهای نمایشگاه به روی عموم علاقه‌مندان و گردشگران باز می‌شود.

این رویداد می‌تواند کسب تجربه‌ای باشد برای فعالان گردشگری تا ایران پرجاذبه را در ابعاد بین‌المللی معرفی کنند

دکتر فدایی فر سفیر ایران در اسپانیا در استند جمهوری اسلامی ایران، حضور کشورمان را در این رویداد یک فرصت ارزنده توصیف کرد و گفت: اسپانیا کشوری گردشگر پذیر و فعال در صنعت گردشگری دنیاست، این رویداد می‌تواند کسب تجربه‌ای باشد برای فعالان گردشگری تا ایران پرجاذبه را در ابعاد بین‌المللی معرفی کنند.

احمد اصغری قاجار رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران و از فعالان اقتصادی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور مؤثر و جریان ساز در نمایشگاه‌های بین‌المللی را برای بخش خصوصی ایران لازم و ضروری توصیف کرد.

منوچهرناصرالملکی نائب رئیس هیئت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر از سرمایه‌گذاران خارجی خواست با توجه به امنیت کشورمان وظرفیت های کم‌نظیر ایران در سرمایه‌گذاری طرح‌های گردشگری حضور پیدا کنند.

نمایش هنر و فرهنگ ایران با حضور میهمانانی از کشورهای مختلف درهتل "اینترکنتینتال" "مادرید ازجمله برنامه‌های جذاب امسال بود و در این مراسم سخنرانان به بیان ابعاد مختلف تاریخ و فرهنگ ایران و تأثیر این تمدن کهن بر تمدن بشری پرداختند و پخش کلیپ‌هایی از جاذبه‌های صنایع‌دستی و گردشگری ایران در این مراسم با اقبال میهمانان همراه بود.

غرفه‌های ایران در نمایشگاه موردتوجه آژانس رسمی خبری اسپانیا قرار گرفت و خبرنگار این رسانه به تهیه گزارش از ایران و داشته‌هایش پرداخت.کارگاه صنایع‌دستی، نشست تخصصی نمایشگاه با حضورسفیرایران و با موضوع وضعیت صنعت گردشگری ایران وجذب گردشگران اسپانیایی ازجمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است که تا یکشنبه ادامه دارد.