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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۷

دبیر شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

شهرکرد- دبیر شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر قلیان ظهر شنبه در نشست جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت های جدید در بخش فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز استفاده شود.

وی عنوان کرد:  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، اقامه نماز، صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی برنامه ریزی قابل توجهی دارد.

 دبیر شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر مردم ارتباطی مستقیمی با فضای مجازی دارند و باید از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ نماز استفاده شود.

وی بیان کرد: فضای مجازی در خانواده ها ورود پیدا کرده است و فضای مجازی هم نقاط مثبت دارد و هم نقاط منفی که از دشمن از نقاط منفی ان برای ضربه زدن به نظام و کشور استفاده می کند.

 دبیر شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و باید این امر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 3883580

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