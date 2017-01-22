به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان که به مناسبت در صد و سی و سه سالگی اتاق تهران برگزار شد گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران تاکنون نقش کم نظیری داشته است. در دولت یازدهم افتخار ما این بوده که از بخش خصوصی همواره به عنوان مشاوران امین و صادق در کنار خود استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه افرادی که نشان امین الضرب را دریافت کردند را تقریبا از نزدیک می شناسم، افزود: اقتصاد ایران راهی جز این ندارد که بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد باشد و اگر این مسیر را خوب فراهم کنیم بخش خصوصی قادر خواهد بود اقدامات بزرگی انجام دهد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای سال رهبر اعلام کرد که امسال سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است، گفت: این یک پیام مهم داشت و بعد از اینکه در مسئولیت جدید قرار گرفتیم با شرایط اقتصادی ایران متوجه شدم که راه اندازی چرخ اقتصاد پرزحمت است.

جهانگیری به تحریم ها، سوءمدیریت ها اشاره کرد و گفت: این مشکلات انگیزه را از فعالان اقتصادی گرفته بود و اقتصاد کشور در دوران سختی قرار داشت.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید بداند فضای اقتصادی با ثبات است و شرایط سرمایه گذاری وجود دارد، افزود: برخی در خصوص آمارهای اقتصادی هم جلسه می گذارند تا اعلام کنند آیا این آمار درست است یا خیر، مگر می توان راجع به شاخص های اقتصادی انتقادی را مطرح کرد زیرا همانطور که می دانید این داده ها با یک فرمول خاصی به نتایجی می رسد بنابراین اینکه این داده ها و نتایج آن را نقد می کنند به نظر می رسد متوجه آن نشده اند.

جهانگیری با تاکید بر آنکه نقد باید بر سیاست ها باشد گفت: ما از ابتدای امسال اعلام کردیم که می خواهیم چرخ تولید را به حرکت درآوریم و صادرات در کشور رشد کند. در همین راستا بسته حمایت از صادرات را نوشتیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش نفت معتقدم کار کارستانی را انجام دادیم، افزود: میزان برداشت نفت در این مدت سه برابر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه از حدود ۲۰ رشته و فعالیت صنعتی ۱۰ تا ۱۲ فعالیت در شش ماهه ابتدای امسال رشد داشته است افزود: در سال ۹۲ بیش از ۶ میلیون تن گندم وارد کردیم و حتی در اسفند آن سال ذخیره گندم برخی استان ها به سه روز رسیده بود که من گاهی اوقات نمی توانستم بخوابم. اما الان بیش از یک سال ذخیره گندم داریم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در ده ماهه امسال ۱۰۲ تن کالا از ایران به دیگر کشورها صادر شده است گفت: اقتصاد کشور با سیاست صحیح در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد.